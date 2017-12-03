Кто возглавил рейтинг японских автомобилей с пробегом? 126

Названа десятка самых популярных в нашей стране японских автомобилей с пробегом за 10 месяцев 2017 года.

Toyota Corolla возглавила рейтинг популярности японских автомобилей с пробегом. За указанный период россияне перепродали 90 667 экземпляров модели Toyota Corolla (на 2,4 % меньше, чем годом ранее).

На втором месте среди японских моделей с пробегом оказался седан Toyota Camry, чьи продажи в России выросли до 61 644 единиц или на 4%.

На третьем месте Mitsubishi Lancer с результатом в 45 374 проданных машин, что на 3,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За десять месяцев на вторичном авторынке РФ было реализовано 35 296 внедорожников Toyota Land Cruiser (-3%), что обеспечило модели четвёртую позицию в рейтинге.

Замыкает ТОП-5 наиболее продаваемых подержанных авто японских брендов кроссовер Toyota RAV4, выбор на котором остановили 31 868 российских автолюбителей (+0,7%). Далее разместились Mazda3 (27 504 ед.; -3,8%), Nissan Qashqai (25 153 ед.; +11,5%), Nissan X-Trail (24 897 ед.; +5,7%) и Honda CR-V (22 893 ед.; -2,5%).

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