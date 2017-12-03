Dongfeng Fengshen AX4 – лидер продаж в КНР 76

Новый китайский кроссовер Dongfeng Fengshen AX4, продажи которого стартовали в начале осени, уже показывает рекордные продажи.

Так, компактный кроссовер Dongfeng Fengshen AX4 ставит рекорды продаж, ведь за первый месяц компании удалось продать более трех тысяч экземпляров компактного кроссовера, а это превысило объём таких автомобилей как Kia KX 5 (Sportage) и Mitsubishi ASX. Такие продажи автомобиля превысили все ожидания компании.

Стоимость Dongfeng Fengshen AX4 на китайском рынке варьируется от 66 800 до 101 800 юаней, передаёт Газета Daily . В переводе на российский рубль цена составляет от 600 000 до 900 000 рублей. Модель комплектуется 1,6-литровым 124-сильным или 1,4-литровым турбированным агрегатом с отдачей 140 л.с. Пару моторам составляет пятискоростная механика или шестиступенчатый робот.