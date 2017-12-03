BMW приступил к производству M5
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BMW приступил к производству M5
Декабрь 03 11:02 2017

В Германии стартовало серийное производство BMW M5.

Завод BMW в Дингольфинге приступил к серийному производству «заряженной» версии M5. До конца года в планы предприятия входит выпуск более 20 тысяч единиц этой модели.

 

bmw m5

До дилеров в Европе автомобиль доберется к весне этого года. Первоначально приобрести новую BMW M5 можно будет только в «Старом Свете», а позже она поступит в реализацию и в США.

Официальная презентация нового BMW M5 состоялась в сентябре этого года на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль оснащен 4,4-литровым бензиновым мотором V8 с отдачей в 600 л.с. Связку мотору осуществляет 8-диапазонная трансмиссия M Steptronic. Все это позволяет баварскому «скороходу» разгоняться с места до первой «сотни» всего за 3,4-секунды, а также достигать максимальной скорости в 250 километров в час (можно увеличить с пакетом M Driver).bmw m5_синий_3

В России продавать новый BMW M5 начнут также только в следующем году, однако предварительная цена уже известна. Она составит 6 миллионов 700 тысяч рублей за базовый вариант оснащения.

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BMWM5Германияпроизводство автомобилей
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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