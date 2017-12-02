Юбилей Škoda 1100 HC 13

Škoda 1100 OHC отмечает 60-летие.

60 лет назад марка Škoda создала первый прототип спортивной модели — 1100 OHC. Гоночный автомобиль с открытым верхом имел внутризаводской индекс 968 и стал настоящим технологическим прорывом. Изначально было произведено два образца, предназначенных для гонок на выносливость. В 1959 году на их основе выпустили два открытых купе. Один из двух сохранившихся экземпляров с открытым верхом по сей день является ценным экспонатом музея ŠKODA в Млада-Болеславе.

Škoda 1100 OHC оснащалась продольно расположенным четырехцилиндровым двигателем с двумя распределительными валами, установленными в головке блока. При рабочем объеме в 1089 куб.см двигатель развивал 92 л. с. при 7700 об/мин, а максимальная цифра достигала 8500 об/мин. Автомобиль работал на высокооктановом авиационном топливе.

Обладая колесной базой в 2 200 мм, длиной 3 880 мм, шириной 1 430 мм и высотой всего 964 мм, модель имела слегка плоский и вытянутый силуэт. Масса Škoda 1100 OHC составляла 550 килограммов. Автомобиль мог разогнаться до 190-200 км/ч. Первые разработки имели выдвижные фары, однако потом их заменили на неподвижные, прикрытыми обтекателями из плексигласа.

Škoda 1100 OHC – это пилотная модель. Автомобиль имел хорошую управляемость благодаря распределению массы по осям: с учетом веса водителя в 75 кг соотношение массы составляло 49,7% к 50,3% в пользу задней оси. Подвеска Škoda 1100 OHC спереди имела трапециевидные рычаги, а сзади – качающиеся полуоси, скручивающуюся балку и продольные рычаги.

Škoda 1100 OHC выиграла первую гонку в соревновании на трассе в Млада-Болеславе в конце июня 1958 года. Помимо успехов в локальных соревнованиях, автомобиль приносила победы и за рубежом. Однако из-за непростой политической ситуации в конце 1950-х и начале 1960-х, гоночные автомобили из Млада-Болеслава выступали только в социалистических странах.

Помимо двух моделей с открытым верхом и со стеклопластиковыми кузовами, созданных в 1957 году, двумя годами позже Škoda произвела еще две версии автомобиля с кузовами, целиком выполненными из алюминия. Инженерам удалось удержать снаряженную массу в пределах 618 килограммов, что позволило сохранить выдающиеся динамические характеристики модели.

Один экземпляр Škoda 1100 OHC принадлежит импортеру Škoda в Великобритании и принимает участие в различных мероприятиях на территории Соединенного Королевства. Второй автомобиль входит в экспозицию музея Škoda в Млада-Болеславе – его можно увидеть в национальных и международных ретро-пробегах.