Volkswagen хочет стать партнером «Группы ГАЗ» 11

Volkswagen может выкупить долю в группе ГАЗ

Немецкий автопроизводитель Volkswagen ведет переговоры о покупке доли в группе ГАЗ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Возможная доля акций и стоимость сделки пока неизвестны, передает агентство. Олег Дерипаска (ГАЗ входит в «Базовый элемент» бизнесмена. — «Ведомости ») уже давно ищет партнера для ГАЗа, отмечает собеседник Reuters. Решение по поводу размера приобретаемой доли пока не принято, добавляет другой источник. Это может быть и миноритарный пакет, пишет Reuters.

Группа ГАЗ — крупнейший производитель коммерческого транспорта России. Компания сотрудничает с Volkswagen с 2011 г., на ГАЗе производят автомобили Volkswagen Jetta, Skoda Octavia и Skoda Yeti, говорится на сайте российской компании.