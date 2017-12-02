Volkswagen хочет стать партнером «Группы ГАЗ»
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Декабрь 02 16:01 2017

Volkswagen может выкупить долю в группе ГАЗ

Немецкий автопроизводитель Volkswagen ведет переговоры о покупке доли в группе ГАЗ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Возможная доля акций и стоимость сделки пока неизвестны, передает агентство. Олег Дерипаска (ГАЗ входит в «Базовый элемент» бизнесмена. — «Ведомости») уже давно ищет партнера для ГАЗа, отмечает собеседник Reuters. Решение по поводу размера приобретаемой доли пока не принято, добавляет другой источник. Это может быть и миноритарный пакет, пишет Reuters.
Группа ГАЗ — крупнейший производитель коммерческого транспорта России. Компания сотрудничает с Volkswagen с 2011 г., на ГАЗе производят автомобили Volkswagen Jetta, Skoda Octavia и Skoda Yeti, говорится на сайте российской компании.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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