«УАЗ» укомплектует внедорожники новыми бензиновыми двигателями
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«УАЗ» укомплектует внедорожники новыми бензиновыми двигателями
Декабрь 02 17:05 2017

Ульяновский автомобильный завод разрабатывает новые бензиновые двигатели, соответствующие нормам «Евро-5» и «Евро-6».

Стоимость проекта – 1,9 млрд руб., рассказал представитель УАЗа. Четверть средств – 500 млн руб. – предоставит Фонд развития промышленности, сообщил представитель фонда «Ведомостям». Деньги будут выданы в кредит сроком на пять лет, уточнил он.

Начало производства запланировано на I квартал 2020 г., говорит представитель УАЗа. Это будут бензиновые моторы объемом 2,3 и 2,5 л. Мощность производства не раскрывается. Моторами будут комплектоваться внедорожники «УАЗ», также предполагается поставка сторонним автопроизводителям, в том числе и на экспорт. Инвестиции именно в бензиновые моторы представитель УАЗа объясняет тем, что в России спрос на машины с дизельным двигателем слишком мал.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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