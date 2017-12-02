«УАЗ» укомплектует внедорожники новыми бензиновыми двигателями 31

Ульяновский автомобильный завод разрабатывает новые бензиновые двигатели, соответствующие нормам «Евро-5» и «Евро-6».

Стоимость проекта – 1,9 млрд руб., рассказал представитель УАЗа. Четверть средств – 500 млн руб. – предоставит Фонд развития промышленности, сообщил представитель фонда «Ведомостям». Деньги будут выданы в кредит сроком на пять лет, уточнил он.

Начало производства запланировано на I квартал 2020 г., говорит представитель УАЗа. Это будут бензиновые моторы объемом 2,3 и 2,5 л. Мощность производства не раскрывается. Моторами будут комплектоваться внедорожники «УАЗ», также предполагается поставка сторонним автопроизводителям, в том числе и на экспорт. Инвестиции именно в бензиновые моторы представитель УАЗа объясняет тем, что в России спрос на машины с дизельным двигателем слишком мал.