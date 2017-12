Stinger попадает в американский рынок 21

Спортивный фастбек KIA Stinger стал финалистом престижного конкурса впервые в истории марки.

Новый спортивный фастбек KIA Stinger, дизайн которого разрабатывался в европейском центре стиля KIA во Франкфурте, а ходовые качества оттачивались на легендарной трассе «Нюрбургринг», стал первой в истории бренда моделью, вошедшей в тройку финалистов премии «Североамериканский автомобиль года 2018» (North American Car, Utility and Truck of the Year).

«Сегодняшний день стал важной вехой в истории марки KIA! Признание высококлассного стиля, динамики и качества Stinger авторитетным жюри – это честь для всего коллектива KIA, наших исследователей, разработчиков, специалистов по планированию, всех тех, кто создавал Stinger от стадии концепт-кара до серийного автомобиля», – прокомментировал решение жюри президент и генеральный директор KIA Motors America Джастин Сон (Justin Sohn).

Премия «Североамериканский автомобиль года 2018» была учреждена в 1994 году. В состав жюри входят 60 автомобильных журналистов, представляющих издания из США и Канады. Жюри определяет состав моделей-финалистов, оценивая десятки новых автомобилей в трех категориях: легковые автомобили (Car of the Year), кроссоверы/минивэны (Utility Vehicle of the Year) и внедорожники/пикапы (Truck of the Year).

Ранее KIA Stinger уже вошел в шорт-лист премии «Европейский автомобиль года 2018» (European Car of the Year 2018) и был включен в список претендентов на звание «Всемирный автомобиль года 2018» (World Car of the Year Awards 2018).

Продажи спортивного фастбека KIA Stinger стартуют в России в первом квартале 2018 года. Он будет представлен с двумя вариантами турбонаддувных бензиновых двигателей (2,0 л и 3,3 л), задним или полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Информация о российской спецификации модели, технических характеристиках, комплектациях и ценах будет представлена ближе к дате начала продаж.