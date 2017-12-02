Штраф за тонировку хотят увеличить в 10 раз

Как рассказал «Авто Mail.Ru» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, согласно предлагаемым депутатами поправкам, для любителей тонированных стёкол предлагается увеличить штраф до 1 500 рублей против нынешних 500, а за повторное (в течение года) нарушение штраф составит уже 5 000 рублей.
Законопроект старый — его внесли еще в 2015 году, и в первом чтении приняли в 2016 году. После этого возникло недопонимание с правительством, которое предоставляло отзыв на законопроект. В первой версии законопроекта предусматривалось наказание в виде лишения прав за неправильную тонировку. Из-за этого правительство дало отрицательный отзыв на документ Вячеслав Лысаков.
«В итоге документ застрял, так как нам не удалось убедить, что отзыв был дан на прежний вариант, а все замечания мы учли», — пояснил Лысаков. Соответственно, с законопроектом сейчас ничего происходить не будет — к нему депутаты планируют вернуться не раньше февраля-марта следующего года.
«Нужно будет получать новый отзыв правительства. Далее документ рассмотрят на заседании комитета, и если комитет его одобрит, то, думаю, дальше никаких проблем с его принятием не будет», — озвучил перспективу увеличения штрафов Вячеслав Лысаков.
C 2014 года www.amsrus.ru
Люди бухать перестали! Как теперь жить гибдунам? Вот и придумывают тонировку, букву Ш…
да хоть в 200. Лучше бы безопасностью на дорогах занялись.
отлично…
вот ещё бы равноправие на дорогах было бы и все вообще будет неплохо…
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