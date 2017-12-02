Штраф за тонировку хотят увеличить в 10 раз
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Штраф за тонировку хотят увеличить в 10 раз
Декабрь 02 19:04 2017

К законопроекту об увеличении штрафов за неправильную тонировку депутаты планируют вернуться весной 2018 года.

Как рассказал «Авто Mail.Ru» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, согласно предлагаемым депутатами поправкам, для любителей тонированных стёкол предлагается увеличить штраф до 1 500 рублей против нынешних 500, а за повторное (в течение года) нарушение штраф составит уже 5 000 рублей.

Законопроект старый — его внесли еще в 2015 году, и в первом чтении приняли в 2016 году. После этого возникло недопонимание с правительством, которое предоставляло отзыв на законопроект. В первой версии законопроекта предусматривалось наказание в виде лишения прав за неправильную тонировку. Из-за этого правительство дало отрицательный отзыв на документ Вячеслав Лысаков.

«В итоге документ застрял, так как нам не удалось убедить, что отзыв был дан на прежний вариант, а все замечания мы учли», — пояснил Лысаков. Соответственно, с законопроектом сейчас ничего происходить не будет — к нему депутаты планируют вернуться не раньше февраля-марта следующего года.

«Нужно будет получать новый отзыв правительства. Далее документ рассмотрят на заседании комитета, и если комитет его одобрит, то, думаю, дальше никаких проблем с его принятием не будет», — озвучил перспективу увеличения штрафов Вячеслав Лысаков.

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тонировка
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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4 комментария

  1. Gennady Syromyatnikov
    Декабрь 02, 19:40 #1 Gennady Syromyatnikov

    Люди бухать перестали! Как теперь жить гибдунам? Вот и придумывают тонировку, букву Ш…

  2. Serge Medvedev
    Декабрь 02, 20:13 #2 Serge Medvedev

    да хоть в 200. Лучше бы безопасностью на дорогах занялись.

  3. Aha Gorets
    Декабрь 02, 20:45 #3 Aha Gorets

    отлично…

  4. Aha Gorets
    Декабрь 02, 20:46 #4 Aha Gorets

    вот ещё бы равноправие на дорогах было бы и все вообще будет неплохо…

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