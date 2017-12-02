Определен состав групп Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России 84

Завершилась финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Компания Hyundai Motor – официальный партнер FIFA, стала одним из участников жеребьевки. Финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России — ключевое событие в преддверии мундиаля. Ее непосредственными свидетелями стали 6 000 гостей Государственного Кремлевского дворца, еще несколько десятков миллионов поклонников футбола следили за церемонией в онлайн-блоге FIFA.com и социальных сетях чемпионата, также крупнейший федеральный канал вел прямую трансляцию с мероприятия.

В Государственном Кремлевском дворце компания Hyundai Motor была представлена имиджевым стендом. Представители компании презентовали модельный ряд Hyundai и рассказали об успешном опыте сотрудничества автопроизводителя с FIFA, а также дарили памятные призы с символикой бренда.

Ведущим жеребьевки стал экс-форвард сборной Англии Гари Линекер, обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-1986, соведущей выступила российская спортивная журналистка Мария Командная. Легендарные футболисты Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Кафу, Фабио Каннаваро, Диего Форлан, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Никита Симонян стали их ассистентами.

По итогам жеребьевки, в группу А, в которую команда России входит на правах сборной страны-организатора, также попали сборные стран Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Матч-открытие Чемпионата пройдет с 14 июня в 18.00 на стадионе «Лужники». В нем сборная России сыграет со сборной Саудовской Аравии.

Hyundai Motor — официальный партнер FIFA на протяжении почти двух десятков лет. Партнерство распространятся на крупнейшие футбольные события мира, в том числе Кубок Конфедераций FIFA 2017, проходивший в России в 2017 году, и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™.