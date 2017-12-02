Новый гиперкар от Rimac: первое фото
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Новый гиперкар от Rimac: первое фото
Декабрь 02 15:05 2017

Компания Rimac на автосалоне в Женеве представит новый гиперкар.

Автомобиль, который проходит под кодовым обозначением Concept Two, представляет собой двухместный спорткар. Новинка должна быть быстрее, комфортнее и мощнее, чем выпускающийся ныне 1240-сильный электромобиль Rimac Concept One, , сообщил хорватский автопроизводитель.

По планам, тираж Rimac Concept Two составит не менее 100 экземпляров, тогда как Rimac Concept One было сделано всего восемь штук, не считая двух трековых Rimac Concept S, сообщает Коммерсантъ.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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