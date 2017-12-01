В МАДИ новый начальник

Столичный градоначальник Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении на должность начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Рудика Григоряна, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».
С новым начальником МАДИ контракт подписан «на срок полномочий мэра», отметили в мэрии.
В администрации города отметили, что до июля 2016 г. МАДИ возглавлял Юрий Овсянников. После него начальником инспекции временно был Андрей Сидоров. С декабря 2016 г. и по настоящее время обязанности начальника МАДИ исполнял Константин Середа — сообщили Ведомости.
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а нам от этого легче станет?
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