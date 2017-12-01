В МАДИ новый начальник
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В МАДИ новый начальник
Декабрь 01 16:01 2017

Сергей Собянин назначил нового начальника Московской административной дорожной инспекции

Столичный градоначальник Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении на должность начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Рудика Григоряна, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

С новым начальником МАДИ контракт подписан «на срок полномочий мэра», отметили в мэрии.

В администрации города отметили, что до июля 2016 г. МАДИ возглавлял Юрий Овсянников. После него начальником инспекции временно был Андрей Сидоров. С декабря 2016 г. и по настоящее время обязанности начальника МАДИ исполнял Константин Середа — сообщили Ведомости.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Serge Medvedev
    Декабрь 01, 16:37 #1 Serge Medvedev

    а нам от этого легче станет?

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