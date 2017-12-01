Соблюдайте технику безопасности!

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Поджигатель из Перми пострадал во время поджога автомобиля

В Перми в четверг, 30 ноября, хулиган загорелся, поджигая чужой автомобиль Mercedes. Видео с камеры наблюдения, запечатлевшей инцидент, опубликовал сайт Новости Перми . На кадрах видно, как мужчина, одетый в черное и закрывший лицо капюшоном, обливает Mercedes горючей жидкостью, поджигает его и загорается сам.

После этого поджигатель убегает с места происшествия, отчаянно пытаясь сбить пламя с одежды.

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Машина принадлежит директору «Комсомольской правды» в Перми Татьяне Соломенниковой, сообщили «Новости Перми». Соломенникова это подтвердила, но от дальнейших комментариев отказалась.