Пять сотен за «шипы» – уже сегодня!
47

Пять сотен за «шипы» – уже сегодня!
Декабрь 01 15:02 2017

Водителей начнут штрафовать за отсутствие знака «Шипы» с 1 декабря.

Водителей, которые сменили летнюю резину на шипованную, но так и не прикрепили к стеклу автомобиля соответствующий знак, будут штрафовать. Размер штрафа составит 500 рублей. Нововведение начнет действовать с 1 декабря.

знак шипы

Как сообщает «Вечерняя Москва», отсутствие на стекле машины знака «Шипы» будет расцениваться как нарушение статьи «Невыполнение условий по обеспечению безопасности дорожного движение». Для автомобилистов это повлечет за собой административное наказание.

Также отмечается, что с апреля 2017 года автоинспекторы получили право запрещать использование автомобилей, которые в теплый период года продолжают ездить на зимней резине, а также выписать владельцу машины штраф в 500 рублей за отсутствие знака «Шипы». Уточняется, что штраф могут выписать, если водитель нарушил правило повторно.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
автомобильные знакиШипыШтраф
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Беспилотные трициклы могут заменить автомобили в службах такси

Беспилотные трициклы могут заменить автомобили в службах такси 0

Mitsubishi Outlander PHEV популярнее всего в Нидерландах

Mitsubishi Outlander PHEV популярнее всего в Нидерландах 0

Nissan LEAF в турне по живописным местам Европы

Nissan LEAF в турне по живописным местам Европы 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.