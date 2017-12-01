Peugeot 5008 приедет в Россию после Нового года 79

Peugeot 5008 доберётся до России в начале 2018 года.

Peugeot сообщил, что старт продаж модели 5008, который после смены поколения превратился из минивэна в кроссовер, на российском рынке намечен на первый квартал 2018 года.

Новинка создана с использованием архитектуры EMP, на которой уже построены Peugeot 308, Peugeot 3008 и Peugeot 408. Ожидается, что под капотом кроссовера окажутся бензиновые двигатели объёмом 1,2 и 1,6 литра мощностью 128 и 163 л.с., работающие в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Заказчиков максимальной комплектации модели порадует полностью цифровая приборная панель размерностью в 12,3 дюйма, а также 8,0-дюймовый мультимедийный центр с навигацией и голосовым управлением. Кроссовер Peugeot 5008 получит интеллектуальную систему Advanced Grip Control, которая позволит выбрать режим вождения в зависимости от дорожного покрытия и погодных условий.

Стоимость Peugeot 5008 для России будет озвучена несколько позже. В Европе модель начала продаваться уже нынешней весной текущего года.

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