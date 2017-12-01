На столицу надвигается фронт непогоды 18

МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве 1 декабря.

На столицу надвигается очередной фронт непогоды, который в пятницу 1 декабря может привести к очередному дорожному коллапсу. Столичные власти советуют водителям пересаживаться на общественный транспорт.

В связи с прохождением фронтов в теплом секторе балканского циклона с 06:00 мск 1 декабря и до конца суток в Москве и Московской области, начиная с западных районов, ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 12-17 м/с, снег, местами сильный, мокрый снег, местами метель, гололед, налипание мокрого снега. В середине дня 1 декабря порывы ветра местами будут достигать 20 м/с», — говорится в сообщении Главного управления МЧС по Москве.

Местами порывы ветра в пятницу могут достигать до 20 м/с. На дорогах ожидается гололедица и снежные заносы.

В связи с этим ЦОДД обратился к автомобилистам с просьбой быть внимательнее на дороге в связи с возможным ухудшением погодных условий, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

В случае ухудшения погодных условий и осложнения дорожной ситуации просим автомобилистов отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу. Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока, – сообщили в ЦОДД.

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