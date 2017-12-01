Мировая премьера нового вместительного кроссовера Lexus RX 350L 40

Премьера нового кроссовера LEXUS RX 350L на автосалоне в Лос-Анджелесе

С появлением нового Lexus RX 350L с тремя рядами сидений семьи могут насладиться новыми возможностями дополнительного объема багажного отделения и большим простором в своем любимом премиальном кроссовере. RX 350L доступен теперь и в семиместной компоновке.

Благодаря мастерству компоновки автомобиля Lexus удалось увеличить длину кузова на 110 мм в задней части и уменьшить угол наклона окна задней двери по сравнению с пятиместными версиями. Эти решения позволили улучшить возможности размещения багажа позади сидений третьего ряда, а также обеспечить больше пространства в области головы для пассажиров третьего ряда.

Семиместный RX 350L оснащается сиденьями диванного типа с возможностью складывания в пропорции 60:40. Специальный рычаг, управляющий плавным смещением сиденья второго ряда вперед, делает легким доступ к третьему ряду сидений.

Увеличенный объем багажного отделения

Удлиненный пол багажного отсека позади третьего ряда обеспечивает более высокую степень практичности RX 350L в плане перевозки багажа. При сложенных втором и третьем рядах сидений объем багажного отделения увеличится до максимальных 1656 л, что на 30 л больше чем в стандартной версии RX. Более высокий уровень практичности RX 350L создается также за счет плоского пола багажного отсека при сложенном третьем ряде сидений, легко складываемой шторки багажного отсека и аккуратно замаскированных боковых направляющих.

Комфорт для пассажиров третьего ряда

Третий ряд на Lexus RX 350L сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать такой же уровень комфорта и роскоши для его пассажиров, как и для пассажиров среднего ряда. Сиденья второго ряда размещаются несколько выше, чем третьего, что обеспечивает больший запас места для ног пассажиров третьего ряда. Кожаная отделка сидений является стандартной, причем она предлагается в различных цветовых вариантах.

Трехзонная система климат-контроля обеспечивает пассажиров третьего ряда отдельным контуром кондиционирования воздуха, для них предусмотрены отдельные воздуховоды с дефлекторами. Дополнительное удобство использования RX 350L создают электропривод складывания сидений третьего ряда и электропривод задней двери с бесконтактным сенсором – открыть или закрыть дверь багажного отсека можно, поднеся руку к эмблеме Lexus на ней. Кроме того, для пассажиров третьего ряда предусмотрены два отдельных подстаканника.

Фирменный дизайн Lexus

Lexus RX 350L предлагает такой же высочайший уровень безопасности, стиля, роскоши и динамики, как и стандартные версии RX. Новаторская комбинация универсальности кроссовера и комфорта роскошных седанов скрывается под характерным для бренда эмоциональным, смелым дизайном кузова, сочетающим острые линии и грани с плавными изгибами. Фирменная решетка радиатора Lexus в форме веретена подчеркнута элегантным хромированным обрамлением. Светодиодные фары характерного L-дизайна узнаваемы по наличию трех линз, выполненных в форме буквы L.

Затемненные задние стойки кузова RX 350L создают эффект «парящей» крыши. Дизайн веретенообразной решетки радиатора перекликается с дизайном задней части автомобиля. Светодиодные задние фонари также выполнены с использованием мотива буквы L; с поверхности задней двери они заходят на поверхность задних крыльев. 20-дюймовые колеса с различными вариантами дизайна дисков делают облик автомобиля еще более уверенным и мощным.

Все варианты окраски кузова RX имеют устойчивое к царапинам и самовосстанавливающееся покрытие, созданное благодаря применению высокотехнологичного макромолекулярного полимера.

Безопасность

На Lexus RX 350L боковые шторки безопасности защищают салон по всей длине, включая пассажиров третьего ряда.

Комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System + включает систему распознавания дорожных знаков, систему контроля усталости водителя, систему оповещения о смене полосы движения, систему удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль работающий в полном диапазоне скоростей, систему предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения.

Также доступны система мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах (BSM), 4 камеры панорамного обзора, система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA), система адаптивного управления дальним светом (AHS).

Мощный двигатель

Lexus RX 350L обладает великолепным запасом мощности, соответствующим увеличенному багажному объему и семиместной компоновке. В конструкции двигателя V6 с рабочим объемом 3,5 л использована модернизированная система впрыска топлива D-4S, работающая по комбинированному принципу – с сочетанием непосредственного и распределенного впрыска. Для достижения максимальной эффективности использована система изменения фаз газораспределения с интеллектуальным управлением (VVT‑iW) во впускном тракте, в выпускном тракте применена система изменения фаз газораспределения VVT‑i. Такое решение позволяет двигателю работать по циклу Отто или по циклу Аткинсона, переключаясь между ними по мере необходимости.

В результате конструкторам удалось добиться мощности двигателя 294 л. с., а развиваемый им крутящий момент составляет 358 Нм. Восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия обеспечивает оптимизацию как динамики, так и экономичности автомобиля. Селектор выбора режимов движения обеспечивает водителю больше возможностей в управлении автомобилем, позволяя выбирать между четырьмя различными режимами вождения. Режим NORMAL дает идеальный для повседневного использования баланс между мощностью, динамикой и экономичностью. Режимы SPORT / SPORT+ повышают отзывчивость силового агрегата, а при выборе режима ЕСО достигается наибольшая экономичность.

Как и стандартный RX 350, новый Lexus RX 350L оснащается системой полного привода с динамическим перераспределением крутящего момента. В обычных дорожных условиях эта система переходит в режим привода только на передние колеса, что помогает снизить расход топлива.

Используя постоянно поступающую информацию от различных датчиков (среди них – датчики вращения колес, оборотов двигателя, угла поворота руля, степени открытия дросселя и положения автомобиля относительно вертикальной оси), система полного привода с динамическим перераспределением крутящего момента в активном режиме управляет подачей крутящего момента к колесам задней оси, задействуя муфту с электромагнитным управлением в заднем дифференциале.

При разгоне автомобиля система автоматически переключается в режим полного привода, чтобы избежать пробуксовки передних колес. При равномерном движении система вновь переходит в режим привода только на передние колеса, однако если датчики распознают пробуксовку или проскальзывание колес – она способна обеспечить перераспределение тяги на заднюю ось в диапазоне пропорций от 100:0 до 50:50.

Многофункциональный цветной дисплей на панели приборов способен отображать диаграмму перераспределения крутящего момента как между передней и задней осью, так и между правыми и левыми колесами автомобиля.

Управляемость и ездовой комфорт

Все семь человек, которые могут разместиться в новом Lexus RX 350L, обеспечены роскошью и комфортом в движении в такой же степени, как и пассажиры стандартных версий RX. Передняя подвеска выполнена по схеме со стойками Макферсон, а задняя – по схеме с двойными поперечными рычагами.

Такая конструкция обеспечивает образцовый ездовой комфорт и великолепную управляемость на всех типах покрытий. Использование электроусилителя руля (EPS) позволило добиться сочетания легкого и комфортного управления и превосходной обратной связи. Адаптивная регулируемая подвеска (AVS) изменяет демпфирующие усилия амортизаторов в соответствии с изменениями дорожного покрытия.

Безупречные дизайн и роскошь салона

Салон Lexus RX создан с вниманием к деталям, среди которых принимающие форму тела сиденья, или отделка с использованием натурального дерева – деревянные вставки формируют благородные изгибы от центральной консоли к перчаточному ящику.

Среди доступных для выбора вставок в салоне – черное дерево с лазерной гравировкой, матовое коричневое дерево Шимамоку, темно-коричневый орех, матовый бамбук. В базовой комплектации предлагаются вставки из черного фактурного пластика – использованный в них трехмерный тисненый рисунок создает эффект глубины.

10-дюймовый цветной проекционный дисплей (HUD) гармонично встроен в дизайн передней панели. Этот дисплей обеспечивает отображение необходимой информации на лобовое стекло перед глазами водителя, помогая ему сохранять внимание на дороге.

Мультимедиа

Выбор мультимедийного оборудования, доступного для Lexus RX 350L – от мощных аудиосистем до дисплеев, использующих самые передовые технологии – способен удовлетворить любые вкусы и потребности. В стандартном исполнении автомобиль предлагается с контроллером «Lexus Media Display», в состав которого входят восьмидюймовый цветной LCD дисплей на центральной консоли, аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA с 12 динамиками, AUX/USB разъемы (c возможностью подключения iPod), два USB разъема в подлокотнике второго ряда сидений, коммуникационная система Bluetooth®. Водители оценят удобное расположение в непосредственном доступе наиболее часто используемых переключателей и органов управления. USB-разъемы для второго ряда сидений позволяют пассажирам использовать и подзаряжать свои собственные мультимедийные устройства.

В более дорогих комплектациях стандартным оборудованием является способная удовлетворить самых требовательных поклонников качественного звука премиальная аудиосистема объемного звучания Mark Levinson с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD с усилителем мощностью 835 Вт и 15 динамиками. Эта система интегрирована с навигационной системой (с установленными картами российских городов) на русском языке. Использование передовой технологии обработки и восстановления сжатого звука Clari‑Fi™ вдыхает новую жизнь в записанные в цифровом формате музыкальные композиции.

RX 350L оснащается 12,3-дюймовым дисплеем мультимедийной системы с высоким разрешением и выводом изображения в виде отдельных экранов. На такой дисплей может быть выведена навигационная карта в полноэкранном режиме, или обеспечен одновременный доступ к управлению аудиосистемой, микроклиматом и другими системами автомобиля. Выбор данной опции также подразумевает оснащение автомобиля удобным в использовании джойстиком управления «Remote-Touch», работа с которым подобна работе с компьютерной мышью.

Техническая информация об автомобиле RX 350L

Двигатель/Коробка передач/Привод/Динамика

Двигатель V6 с рабочим объемом 3,5 л мощностью 294 л. с.

8-ступенчатая трансмиссия с интеллектуальной системой электронного управления (ECT-i).

Система полного привода с динамическим перераспределением крутящего момента имеет установленную перед задним дифференциалом муфту с электронным управлением, благодаря которой в зависимости от режима движения и дорожных условий происходит распределение момента между передней и задней осью в диапазоне пропорций от 100:0 до 50:50.

Шасси/Кузов/Подвеска/Тормоза/Шины

Использование целого ряда передовых технологий позволило повысить жесткость кузова. Среди таких технологий – высокотехнологичные кузовные клеи и точечная лазерная сварка, значительная доля использования высокопрочных сталей во всей конструкции автомобиля, а также процесс, получивший название «создание кольцевой рамы» — формирование рамы из усиленных секций по периметрам передних и задних дверей.

20-дюймовые легкосплавные диски, шины размерности 235/55R20.

Безопасность

В состав комплекса систем активной безопасности Lexus Safety System + входят система распознавания дорожных знаков, система контроля усталости водителя, система оповещения о смене полосы движения, система удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль работающий в полном диапазоне скоростей, cистема предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения.

Доступны система мониторинга «слепых зон» в боковых зеркалах (BSM), 4 камеры панорамного обзора, система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA), система адаптивного управления дальним светом (AHS).

10 подушек безопасности: 2 фронтальные, коленная подушка безопасности водителя, подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира 2 передние боковые, 2 задние боковые, 2 занавесочного типа.

Четырехканальная антиблокировочная система тормозов (ABS) с четырьмя датчиками, электронная система распределения тормозных усилий (EBD), усилитель экстренного торможения (BAS), антипробуксовочная система (TRC), система курсовой устойчивости (VSC) и система помощи при старте на склоне (HAC).

Активные подголовники передних сидений позволяют снизить риск хлыстовых травм позвоночника при определенных типах столкновений на малых скоростях.

4 камеры панорамного обзора.

Премиальные опции/Комфорт/Удобство и практичность (Основные особенности)

Сиденья первого ряда с электрорегулировкой в 10 направлениях с электрорегулировкой поясничной опоры в 4 направлениях.

Шумоизолирующее ветровое стекло.

Возможность персонализированных настроек автомобиля, в том числе: персональные настройки режимов работы дверных замков, внешних и внутренних световых приборов, системы комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающаяся рулевая колонка и сиденье водителя), режимов закрывания стекол дверных окон.

Трехзонная система климат-контроля с отдельным контуром кондиционирования воздуха, отдельными воздуховодами с дефлекторами и блоком управления для пассажиров третьего ряда.

Обивка сидений перфорированной кожей Semi-aniline.

Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками из дерева.

Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD с12 динамиками и 8-дюймовым цветным LCD дисплеем на центральной консоли.

Сиденья третьего ряда с электроприводом складывания, электропривод задней двери с бесконтактным сенсором.

Рулевая колонка с электрорегулировкой в 4 направлениях.

Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start.

Премиальные опции (Основные)

Колеса размерности 20 дюймов, система обогрева и вентиляции передних сидений, обогрев руля, отделка сидений кожей semi-aniline, люк с электроприводом.

Аудиосистема премиум класса Mark Levinson с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD с 15 динамиками. Навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке с 12,3-дюймовым цветным LCD дисплеем на центральной консоли, джойстиком управления «Remote-Touch», беспроводное зарядное устройство для смартфона и ряд других опций.