Hyundai – будут три новинки 42

Во второй половине 2018-го на российский рынок выйдет Santa Fe следующего поколения, а также обновленные кроссоверы Tucson и Creta.

Следующий Hyundai Santa Fe, третье поколения которого вышло два года назад, получит модернизированную внешность и расширенное оснащение. Детальной информации о том, что именно изменится у кроссовера со сменой поколения, в компании пока не сообщают.

Creta 2018 модельного года начнут собирать на заводе в Санкт-Петербурге в первом квартале. Кроссовер получит новые варианты сочетаний двигателей и коробкой передач, а также новые пакеты опций.

Hyundai Creta вместе с Santa Fe входят в число самых приобретаемых кроссоверов на территории Российской Федерации.

Hyundai Tucson в России будет доступен двумя комплектациями. В самую обычную будет включена навигационная и антиблокировочная системы, камера заднего вида, регулировка кресел, руля и зеркал путем электрического привода.

Hyundai Tucson премиум варианта имеет более оснащение. Изюминкой здесь конечно является прозрачная крыша для панорамного обозрения. Можно отметить зеркала с возможностью автоматического складывания и световые и дождевые датчики.

Сейчас цены на Hyundai Creta начинаются от 799,9 тысячи рублей, на Tucson от 1 449 900 рублей, а на Santa Fe от 1 856 000 рублей.

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