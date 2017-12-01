Дифференциация оплаты по Платону 12

Тариф «Платона» может быть дифференцирован в зависимости от состояния автодороги.

Первый замминистра транспорта Евгений Дитрих также отметил, что сейчас нет какой-либо актуальной доработанной шкалы по скидкам на пробег.

Федеральная сеть, за которую сегодня взимается плата, в основном в нормативном состоянии, но есть еще участки, по которым нам приходится выполнять работы. За эти участки водители проголосовали в 2017 году, в 2018 году мы их будем ремонтировать и восстанавливать, — рассказал Дитрих. — Теоретически система, связанная с дифференциацией оплаты, могла бы предусматривать, что на таких участках плата могла бы быть ниже, чем на тех, которые полностью в нормативном состоянии. Думаем, что именно из этого принципа мы будем исходить, когда будем смотреть вопрос о дифференцированном размере платы за проезд.

Дитрих пояснил, что речь в первую очередь идет о тех участках, которые сейчас относятся к региональной собственности и находятся не в очень хорошем состоянии.

Мы планируем поэтапно принять их в федеральную собственность, и их надо будет поэтапно приводить в порядок, — отметил он.

Замминистра добавил, что Минтранс планирует в середине 2018 года представить в правительство систему скидок в Платоне. На сегодняшний момент какой-либо актуальной доработанной шкалы по скидкам на пробег нет.

Источник