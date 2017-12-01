Был Juke станет – Kicks 28

Nissan рассекретил преемника Juke

Новинка, предназначенная в первую очередь для рынка Северной Америки, получила название Kicks. В основу легла все та же платформа, на которой построено текущее поколение Juke. При этом Kicks превосходит Juke по габаритам: в длину он достигает 4 295, а колесная база составляет 2 620 мм, сообщает Авторамблер .

Модель предложат с передним приводом, 1,6-литровым мотором мощностью 125 л.с. и вариатором. Американский вариант был рассекречен в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Продажи стартуют в июне 2018 года. Ближе к этому времени производитель объявит цены на кроссовера.

Ранее Nissan возобновил поставки Juke на российский рынок. В страну поставляются автомобили с безальтернативным мотором объемом 1,6 литра и вариатором CVT.