Яндекс тестирует беспилотник в условиях зимы 34

«Яндекс» протестировал беспилотный автомобиль на заснеженной дороге.

Для проверки выбрали трассу в Подмосковье. Беспилотная технология находится только на старте разработки, и, учитывая особенности климата, компьютерного ассистента уже сейчас подгоняют под погодные нюансы. С какими сложностями сталкиваются беспилотные автомобили зимой, рассказал Коммерсантъ .

«Яндекс» показал машину способную ездить без водителя в мае этого года. На месте водителя все равно находился человек, но руля он не касался. Теперь же «Яндекс» решил протестировать технологию в условиях зимней погоды. Как рассказал Коммерсанту представитель компании Матвей Киреев, компьютерному ассистенту приходится сталкиваться с большим количеством сложностей:

Например, у камер на машине картинка белеет — это затрудняет определение дороги. Кроме того, в сильный снегопад, например, бывает сложно считывать дорожные знаки. Покрытая льдом снежная дорога тоже требует от машины какого-то другого поведения, что, в свою очередь, требует от нас дополнительной настройки алгоритмов. В ближайшее время будем смотреть, как будет вести себя машина.

На поле беспилотных автомобилей у «Яндекса» в России есть конкурент – компания Cognitive Technologies, которая также разрабатывает технологию управления легковой машины авто и грузовика без водителя. Президент компании Ольга Ускова отметила, что их ассистент уже довольно успешно работает в условиях заснеженной дороги, и помогает ему в этом нейросеть, понимающая, что именно скрывает снег.

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