Solaris вновь подорожал
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Solaris вновь подорожал
Ноябрь 30 11:04 2017

В России подорожал  Hyundai Solaris

Самая популярная модель автомобиля в России по итогам 2016 года – седан Hyundai Solaris – подорожал в ноябре во всех комплектациях на 5 тысяч рублей. Такой информацией делится аналитическое агенство «Автостат», которое провело мониторинг прайс-листов на легковые автомобили в РФ в этом месяце.

Отныне цена стартовой комплектации «Соляриса» составляет 624 тысячи 900 рублей. Модификация под названием Active оснащена 1,4-литровым двигателем на 100 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Более дорогая комплектация Solaris (Active Plus), включающая в себя дополнительно кондиционер, подогрев сидений, зеркала с электроприводом и многое другое, продается по стоимости от 729 тысяч 900 рублей.

В «топовой» версии (Comfort) «Солярис» можно приобрести, имея в кармане как минимум 769 тысяч 900 рублей. В этой комплектации седан оснащается дополнительно: подогревом рулевого колеса, центральным замком в ключе и штатной сигнализацией, задними электростеклоподъемниками с подсветкой кнопок итд.

С 1,6-литровым двигателем минимальная стоимость автомобиля составляет 794 тысячи 900 рублей, а максимальная (комплектация Elegance) – от 929 тысяч 900 рублей.

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HyundaiHyundai Solarisцена авто
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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