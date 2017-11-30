Самые опасные участки МКАД

Наиболее опасным участком на МКАД назвали развязку на 33-м километре кольцевой автодороги и Варшавского шоссе, где с января по сентябрь нынешнего года произошло 15 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
На втором по аварийности месте идет 39-й километр МКАД, расположенный на 1 км южнее Профсоюзной улицы и Калужского шоссе. Замыкает первую тройку 103-й километр кольцевой автодороги — севернее Щелковского шоссе.
33 км МКАД – 15 ДТП;
39 км МКАД – 13 ДТП;
103 км МКАД – 12 ДТП;
29 км МКАД – 12 ДТП;
94 км МКАД – 12 ДТП;
43 км МКАД – 10 ДТП;
81 км МКАД – 10 ДТП;
52 км МКАД – 10 ДТП;
107 км МКАД – 10 ДТП;
23 км МКАД – 8 ДТП;
61,8 – 62,0 км МКАД (внутренняя сторона) – 3 ДТП;
94,4 – 94,6 км МКАД (внутренняя сторона) – 4 ДТП;
Вся информация об аварийных участках будет выводиться на информационных экранах, установленных на кольцевой дороге.
Центр организации дорожного движения предупредит автомобилистов об аварийно-опасных участках МКАД. Информация о приближении к таким участкам будет выводиться на электронные табло, – пояснили в ЦОДД.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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