Самые опасные участки МКАД 87

Власти Москвы назвали самые аварийные участки МКАД.

Наиболее опасным участком на МКАД назвали развязку на 33-м километре кольцевой автодороги и Варшавского шоссе, где с января по сентябрь нынешнего года произошло 15 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

На втором по аварийности месте идет 39-й километр МКАД, расположенный на 1 км южнее Профсоюзной улицы и Калужского шоссе. Замыкает первую тройку 103-й километр кольцевой автодороги — севернее Щелковского шоссе.

Самые аварийно-опасные участки МКАД:

33 км МКАД – 15 ДТП;

39 км МКАД – 13 ДТП;

103 км МКАД – 12 ДТП;

29 км МКАД – 12 ДТП;

94 км МКАД – 12 ДТП;

43 км МКАД – 10 ДТП;

81 км МКАД – 10 ДТП;

52 км МКАД – 10 ДТП;

107 км МКАД – 10 ДТП;

23 км МКАД – 8 ДТП;

61,8 – 62,0 км МКАД (внутренняя сторона) – 3 ДТП;

94,4 – 94,6 км МКАД (внутренняя сторона) – 4 ДТП;

Вся информация об аварийных участках будет выводиться на информационных экранах, установленных на кольцевой дороге.

Центр организации дорожного движения предупредит автомобилистов об аварийно-опасных участках МКАД. Информация о приближении к таким участкам будет выводиться на электронные табло, – пояснили в ЦОДД.

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