Новый Mercedes-Benz CLS.
Характер Mercedes-Benz CLS определяется раскрывающимся книзу контуром решётки радиатора и наклоном вперёд передней части кузова. Среди других его характерных признаков широкие и низкие фары головного освещения, а также двухсекционные задние фонари.
CLS получает новые двигатели: рядные шестицилиндровые, а также рядные четырёхцилиндровые – как в дизельной, так и в бензиновой версиях.
Полностью обновилась палитра двигателей для CLS. К моменту выхода на рынок она будет охватывать три шестицилиндровые модификации:
На рынок Mercedes-Benz CLS выходит в марте 2018 г.
Дизайн кузова сбоку характеризуется выпуклой, высокой линией борта и по-спортивному приземистым силуэтом салона с безрамным исполнением бокового остекления. Наклонённая вперёд передняя часть кузова напоминает акулу в профиль (от англ. sharknose = акулий нос) и за счёт эффекта «вложенного» капота визуально кажется длиннее. Формы кузова следуют философии дизайна «Чувственной простоты»: линии и грани существенно редуцированы, а плоскости щедро демонстрируют «сводчатость».
Mercedes-Benz CLS наделён подвеской AIR BODY CONTROL, функцией управления комфортом ENERGIZING, а также информационно-развлекательной системой с возможностью «офиса на колёсах», интеграцией смартфона через Mercedes Benz Link и его беспроводной зарядкой. Сенсорная панель на центральной консоли характеризуется тактильной и акустической обратной связью при управлении множеством функций, при настройке самых разных параметров.
Mercedes-Benz CLS имеет светодиодные фары головного освещения повышенной мощности.
Базовая комплектация автомобиля CLS: светодиодные фары головного освещения повышенной мощности, 18 дюймовые легкосплавные диски с разноразмерными шинами, система удержания полосы движения, система предупреждения о скоростных ограничениях, мультимедийный дисплей с диагональю 12,3 дюйма, светодиодная подсветка салона, включая подсветку дефлекторов обдува, службы Mercedes me connect и коммуникационный модуль с поддержкой LTE.
Решётка радиатора в «бриллиантовом» стиле с одной ламелью, характерная для купе Mercedes-Benz. Силуэт решётки радиатора открывается книзу, перенимая тем самым контуры решётки радиатора автомобиля Mercedes AMG GT. Капот полностью обрамлён поверхностями кузова. Очень плоские и при этом широкие фары головного освещения за счёт своих наклонённых внутрь флангов динамично вписываются в контур решётки радиатора.
На полностью цифровой комбинации приборов водитель может свободно и по мере потребности конфигурировать отображение той или иной информации.
В качестве опции предлагается широкоэкранная приборная панель высокого разрешения, где оба дисплея с диагональю 12,3 дюйма располагаются под одним сплошным внешним стеклом.
Светодиодная подсветка салона настраивается индивидуально с использованием 64-цветной гаммы и охватывает также иллюминацию дефлекторов обдува. При изменении настроек температуры на климатической установке они на короткое время будет менять свой цвет, указывая на то, отрегулирована ли температура в тёплую (красный) или в холодную (синий) сторону.
Новой яркой деталью в составе светодиодной подсветки салона стали подсвечиваемые дефлекторы обдува, напоминающие своей формой турбины авиационных двигателей.
Сиденья были разработаны эксклюзивно для данного типа кузова. В зависимости от варианта комплектации они получают роскошную простёжку либо в виде гофрировки, либо в виде горизонтальных швов. Крайние задние места визуально выполнены похожими на передние сиденья, в результате чего возникает ощущение по-спортивному раздельных сидений.
CLS впервые реализован как пятиместный автомобиль. Спинки задних сидений могут по желанию складываться в соотношении 40/20/40, чтобы при необходимости можно было дополнительно увеличить большое багажное пространство ёмкостью в 520 л.
C 2014 года www.amsrus.ru
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