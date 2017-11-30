Новый Mercedes-Benz CLS 50

Mercedes-Benz показал новый CLS.

Характер Mercedes-Benz CLS определяется раскрывающимся книзу контуром решётки радиатора и наклоном вперёд передней части кузова. Среди других его характерных признаков широкие и низкие фары головного освещения, а также двухсекционные задние фонари.

Полностью обновилась палитра двигателей для CLS. К моменту выхода на рынок она будет охватывать три шестицилиндровые модификации:

CLS 350 d 4MATIC (210 кВт/286 л. с., 600 Н·м; расход топлива в смешанном цикле: 5,6 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 148 г/км).

CLS 400 d 4MATIC (250 кВт/340 л. с., 700 Н·м; расход топлива в смешанном цикле: 5,6 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 148 г/км).

CLS 450 4MATIC (270 кВт + 16 кВт/367 л. с. + 22 л. с.; расход топлива в смешанном цикле: 7,5 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 178 г/км).

Дизайн кузова сбоку характеризуется выпуклой, высокой линией борта и по-спортивному приземистым силуэтом салона с безрамным исполнением бокового остекления. Наклонённая вперёд передняя часть кузова напоминает акулу в профиль (от англ. sharknose = акулий нос) и за счёт эффекта «вложенного» капота визуально кажется длиннее. Формы кузова следуют философии дизайна «Чувственной простоты»: линии и грани существенно редуцированы, а плоскости щедро демонстрируют «сводчатость».

Mercedes-Benz CLS наделён подвеской AIR BODY CONTROL, функцией управления комфортом ENERGIZING, а также информационно-развлекательной системой с возможностью «офиса на колёсах», интеграцией смартфона через Mercedes Benz Link и его беспроводной зарядкой. Сенсорная панель на центральной консоли характеризуется тактильной и акустической обратной связью при управлении множеством функций, при настройке самых разных параметров.

Базовая комплектация автомобиля CLS: светодиодные фары головного освещения повышенной мощности, 18 дюймовые легкосплавные диски с разноразмерными шинами, система удержания полосы движения, система предупреждения о скоростных ограничениях, мультимедийный дисплей с диагональю 12,3 дюйма, светодиодная подсветка салона, включая подсветку дефлекторов обдува, службы Mercedes me connect и коммуникационный модуль с поддержкой LTE.

Решётка радиатора в «бриллиантовом» стиле с одной ламелью, характерная для купе Mercedes-Benz. Силуэт решётки радиатора открывается книзу, перенимая тем самым контуры решётки радиатора автомобиля Mercedes AMG GT. Капот полностью обрамлён поверхностями кузова. Очень плоские и при этом широкие фары головного освещения за счёт своих наклонённых внутрь флангов динамично вписываются в контур решётки радиатора.

В качестве опции предлагается широкоэкранная приборная панель высокого разрешения, где оба дисплея с диагональю 12,3 дюйма располагаются под одним сплошным внешним стеклом.

Светодиодная подсветка салона настраивается индивидуально с использованием 64-цветной гаммы и охватывает также иллюминацию дефлекторов обдува. При изменении настроек температуры на климатической установке они на короткое время будет менять свой цвет, указывая на то, отрегулирована ли температура в тёплую (красный) или в холодную (синий) сторону.

Сиденья были разработаны эксклюзивно для данного типа кузова. В зависимости от варианта комплектации они получают роскошную простёжку либо в виде гофрировки, либо в виде горизонтальных швов. Крайние задние места визуально выполнены похожими на передние сиденья, в результате чего возникает ощущение по-спортивному раздельных сидений.

CLS впервые реализован как пятиместный автомобиль. Спинки задних сидений могут по желанию складываться в соотношении 40/20/40, чтобы при необходимости можно было дополнительно увеличить большое багажное пространство ёмкостью в 520 л.