Kuga и Mondeo обзавелись системой Ford Remote Start
21

Kuga и Mondeo обзавелись системой Ford Remote Start
Ноябрь 30 13:05 2017

Ford оснастил Kuga и Mondeo системой дистанционного запуска двигателя.

Установленная на заводе система дистанционного запуска двигателя Ford Remote Start в нашей стране ранее была доступна только флагманскому кроссоверу Explorer. Теперь её можно получить при покупке паркетника Kuga и седана Mondeo в дорогих комплектациях Titanium и Titanium Plus. Их цена с включением в стандартное оснащение новой опции выросла на 3000 рублей, то есть за Кугу с удалённым стартом нужно отдать минимум 1 492 000, за Mondeo — от 1 527 000.

Ford Remote Start

Двигатель запускается дистанционно на заданные интервалы: пять, десять или 15 минут. Потом он автоматически глушится, впрочем, время его работы можно продлевать до 35 минут с шагом в 10. Заранее прогретый мотор и тёплый или охлаждённый салон, согласно опросу Форда, актуальны для почти 90% российских автовладельцев, а 45% готовы установить такую систему по приемлемой цене, особенно накануне нашей зимы.

Чтобы активировать функцию, необходимо нажать определенную комбинацию кнопок на брелоке, однако надо учитывать, что передатчик действует на расстоянии не более 100 метров. Мотор не заведется, если во время стоянки машины сработала система сигнализации, при открытом капоте или если напряжение аккумулятора ниже определенного значения.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
FordKugaMondeoRemote Startдистанционный запуск
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Клоны атакуют, Land Rover отступает

Клоны атакуют, Land Rover отступает 1

Porsche с 919 Hybrid побеждает в зачете производителей

Porsche с 919 Hybrid побеждает в зачете производителей 0

BMW осталась без директора

BMW осталась без директора 12

write a comment

1 Comment

  1. Igor Art
    Ноябрь 30, 18:16 #1 Igor Art

    ?юто что как первый полет в космос все машины это имеют

Only registered users can comment.