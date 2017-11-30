Kuga и Mondeo обзавелись системой Ford Remote Start 21

Ford оснастил Kuga и Mondeo системой дистанционного запуска двигателя.

Установленная на заводе система дистанционного запуска двигателя Ford Remote Start в нашей стране ранее была доступна только флагманскому кроссоверу Explorer. Теперь её можно получить при покупке паркетника Kuga и седана Mondeo в дорогих комплектациях Titanium и Titanium Plus. Их цена с включением в стандартное оснащение новой опции выросла на 3000 рублей, то есть за Кугу с удалённым стартом нужно отдать минимум 1 492 000, за Mondeo — от 1 527 000.

Двигатель запускается дистанционно на заданные интервалы: пять, десять или 15 минут. Потом он автоматически глушится, впрочем, время его работы можно продлевать до 35 минут с шагом в 10. Заранее прогретый мотор и тёплый или охлаждённый салон, согласно опросу Форда, актуальны для почти 90% российских автовладельцев, а 45% готовы установить такую систему по приемлемой цене, особенно накануне нашей зимы.

Чтобы активировать функцию, необходимо нажать определенную комбинацию кнопок на брелоке, однако надо учитывать, что передатчик действует на расстоянии не более 100 метров. Мотор не заведется, если во время стоянки машины сработала система сигнализации, при открытом капоте или если напряжение аккумулятора ниже определенного значения.

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