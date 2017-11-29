В России отзывают Toyota Hilux

Причиной отзыва является дефект водительской подушки безопасности, которая может не раскрыться во время аварии.
По данным Росстандарта, под сервисную акцию подпадает 9310 пикапов Toyota Hilux, сошедших с конвейера в период с сентября 2011 года по ноябрь 2014-го. Производитель выявил некорректную работу водительской подушки безопасности. При столкновении эйрбэг может не сработать — а это, в свою очередь, чревато серьезными травмами и даже гибелью человека, находящегося за рулем.
В ближайшее время все владельцы неисправных пикапов будут оповещены о необходимости доставить транспортное средство к официальному дилеру. Работники сервисов бесплатно заменят газогенератор водительской подушки безопасности.
Напомним, что пару пару месяцев назад Toyota уже отзывала в нашей стране 323 пикапа Hilux из-за ненадежных эйрбэгов. Тогда кампания затронула автомобили, выпущенные с декабря 2010-го по декабрь 2011 года.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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