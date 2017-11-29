ЦОДД получил новый «Калашников»

«Калашников» госкорпорации «Ростех» представил Центру организации дорожного движения видеокомплекс для анализа обстановки на дорогах Москвы с применением технологий нейросетей, сообщает пресс-служба концерна.
Департамент транспорта обратился к нам с предложением разработать нашу версию видеокомплекса с применением нейросетевых технологий. Сегодня мы запустили этот пилотный проект. Метаданные с видеофиксатора будут использоваться в режиме онлайн в Ситуационном Центре ГКУ ЦОДД для произведения расчетов светофорных программ, анализа причин возникновения заторовых и предзаторовых ситуаций, а также ДТП, — сказал генеральный директор «Калашников» Алексей Криворучко.
Отмечается, что видеокомплекс подключен к интеллектуальной транспортной системе Москвы, а его работа основана на разработках военных специалистов.
Новый видеокомплекс стал частью Интеллектуальной транспортной системы города Москвы, которая включает в себя свыше 2,6 тысяч светофорных объектов (перекрестков), более 2 тысяч камер телеобзора, более 3,7 тысяч детекторов, 172 электронных информационных табло и около 2 тысяч стационарных и мобильных комплексов фото- и видеофиксации, добавили в концерне.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Основная задача — чтобы враг не прошел, будет выполнена.
Не проедет)
То-то сегодня пробки, где их отродясь не было
«Калашников» для организации движения в Москве — звучит тревожно.
Расстреливать ещё не планируют?
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