ЦОДД получил новый «Калашников»
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ЦОДД получил новый «Калашников»
Ноябрь 29 12:08 2017

«Калашников» представил нейросеть для организации движения в Москве.

«Калашников» госкорпорации «Ростех» представил Центру организации дорожного движения видеокомплекс для анализа обстановки на дорогах Москвы с применением технологий нейросетей, сообщает пресс-служба концерна.

Департамент транспорта обратился к нам с предложением разработать нашу версию видеокомплекса с применением нейросетевых технологий. Сегодня мы запустили этот пилотный проект. Метаданные с видеофиксатора будут использоваться в режиме онлайн в Ситуационном Центре ГКУ ЦОДД для произведения расчетов светофорных программ, анализа причин возникновения заторовых и предзаторовых ситуаций, а также ДТП, — сказал генеральный директор «Калашников» Алексей Криворучко.

ЦОДД

Отмечается, что видеокомплекс подключен к интеллектуальной транспортной системе Москвы, а его работа основана на разработках военных специалистов.

Новый видеокомплекс стал частью Интеллектуальной транспортной системы города Москвы, которая включает в себя свыше 2,6 тысяч светофорных объектов (перекрестков), более 2 тысяч камер телеобзора, более 3,7 тысяч детекторов, 172 электронных информационных табло и около 2 тысяч стационарных и мобильных комплексов фото- и видеофиксации, добавили в концерне.

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  Article "tagged" as:
автомобильные пробкидорожная ситуациякалашников
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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5 комментариев

  1. Pavel Andronov
    Ноябрь 29, 12:41 #1 Pavel Andronov

    Основная задача — чтобы враг не прошел, будет выполнена.

  2. Alex Mos
    Ноябрь 29, 13:33 #2 Alex Mos

    То-то сегодня пробки, где их отродясь не было

  3. Igor Duginov
    Ноябрь 29, 13:46 #3 Igor Duginov

    «Калашников» для организации движения в Москве — звучит тревожно.

  4. Vitaly Grozny
    Ноябрь 29, 14:52 #4 Vitaly Grozny

    Расстреливать ещё не планируют?

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