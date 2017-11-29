Subaru XV получила 5 звезд 9

Новый Subaru XV получил высший рейтинг в краш-тестах Euro NCAP 2017.

Кроссовер Subaru XV получил высший рейтинг – 5 звезд – по результатам испытаний на безопасность Euro NCAP, Европейской программы оценки новых автомобилей. Рейтинг безопасности Euro NCAP определяется серией испытаний, которые в упрощенном виде представляют основные модели настоящих аварий.

Новый Subaru XV показал выдающиеся результаты во всех видах испытаний: «Защита детей», «Защита взрослых» (водитель и пассажир), «Защита пешеходов» и «Технологии безопасности Assist».

Кроссовер Subaru XV стал первой моделью бренда, построенной на базе платформы Subaru Global Platform (SGP). Благодаря этому значительно улучшена безопасность, повышены жесткость и прочность кузова и шасси. Оптимизированная конструкция и усиленные соединения позволили увеличить общую жесткость на кручение до 100% на некоторые элементы. Также удалось добиться значительных изменений в подвеске и более низкого центра тяжести для лучшей курсовой устойчивости и управляемости.

Ранее новый Subaru XV уже получил Гран При Японской программы оценки безопасности новых автомобилей (JNCAP), а также максимальную оценку — TOP SAFETY PICK+ — на основе краш-тестов Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS).