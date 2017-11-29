Самый дешевый электрокар в мире

Компания планирует выпустить 350 обновлённых автомобилей к концу ноября текущего года.
Автоконцерн Tata Motors выпустил самый дешёвый на авторынке электромобиль модели Nano. Об этом сообщают индийские СМИ.
Tata Nano
Электрокар создан на основе выпущенного в 2009 году автомобиля Tata Nano, который не имел спроса на рынке. Однако производители разработали версию исключительно с электрической силовой установкой. Теперь новый электромобиль оснащён аккумулятором с запасом хода 200 километров.
В 2009 году цена электромобиля Tata Nano составляла 2 500 долларов. Отметим, что компания планирует выпустить 350 обновлённых автомобилей к концу ноября.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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