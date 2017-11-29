Премьера кабриолета Chevrolet Corvette ZR1 Convertible 9

Chevrolet представил модель Corvette ZR1 Convertible.

Chevrolet официально рассекретила экстремальный кабриолет Corvette ZR1 Convertible 2019 модельного года. Мировая премьера открытого автомобиля состоялась в рамках автосалона в Лос-Анджелесе-2017.

Не прошло и двух недель с момента официально премьеры экстремального купе Chevrolet Corvette ZR1, а американская компания уже подготовила открытую версию «заряженной» модели.

Автомобиль оснащен двигателем 6.2 LT5 V8, мощностью — 765,45 л.с. и крутящим моментом — 969 Нм. Это позволит кабриолету Chevrolet Corvette ZR1 Convertible ускориться с нуля до 96 км/ч, менее чем за три секунды.

Согласно данным производителя, 766-сильный кабриолет Chevrolet Corvette ZR1 Convertible на 60 килограмм тяжелее одноимённого купе. Однако в компании отметили, что открытый суперкар ни в чём не уступает купе.

Открытая новинка Chevrolet Corvette ZR1 Convertible может быть оснащена опциональным пакетом ZTK Performance Package, который будет доступен по минимальной цене $2 995. В его состав входит большее аэродинамическое «крыло», передний сплитер, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 и система Magnetic Ride.

Chevrolet Corvette ZR1 Coupe и кабриолет Chevrolet Corvette ZR1 Convertible будут предлагаться в США по минимальной цене от $119 995 и $123 995 соответственно.

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