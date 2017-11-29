Перекупы №2. Чиним Лансер за 1000$. Начались проблемы
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Перекупы №2. Чиним Лансер за 1000$. Начались проблемы
Ноябрь 29 11:02 2017

Привозим наш Mitsubishi Lancer в сервис. Узнаем много нового, считаем деньги и плачем.

Как нас развел опытный покупатель, как мы облажались с нашим бюджетом и как отремонтировали тачку.

Смотрите в этой серии:

  • — Мы решили изучить спрос и выложили свою тачку на Auto.ru вдвое дороже! Нам начали звонить с первого дня, но это было вовсе не тем, чем казалось.
  • — Мы отремонтировали подвеску и кузов. Вроде.
  • — Мы все отмыли. Стало лучше.
  • — Мы, кажется, не уложились в бюджет.

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  Article "tagged" as:
LancerMitsubishiПерекупыШоу
  Категории:
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Автор

Алексей Жутиков
Алексей Жутиков

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