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Перекупы №2. Чиним Лансер за 1000$. Начались проблемы
152
Ноябрь 29
11:02
2017
by Алексей Жутиков
Привозим наш Mitsubishi Lancer в сервис. Узнаем много нового, считаем деньги и плачем.
Как нас развел опытный покупатель, как мы облажались с нашим бюджетом и как отремонтировали тачку.
Смотрите в этой серии:
— Мы решили изучить спрос и выложили свою тачку на Auto.ru вдвое дороже! Нам начали звонить с первого дня, но это было вовсе не тем, чем казалось.
— Мы отремонтировали подвеску и кузов. Вроде.
— Мы все отмыли. Стало лучше.
— Мы, кажется, не уложились в бюджет.
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Article "tagged" as:
Lancer
Mitsubishi
Перекупы
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Категории:
Видео
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Автор
Алексей Жутиков
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