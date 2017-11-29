На чем поехать на охоту?
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На чем поехать на охоту?
Ноябрь 29 19:02 2017

Bentley представляет автомобиль, разработанный специально для любителей охоты.

Mulliner, подразделение Bentley и Purdey, производитель ружей – разработали Bentley Bentayga для энтузиастов охоты. Результатом совместной работы стал уникальный внедорожник оснащенный всеми необходимыми аксессуарами для загородного приключения.

Bentley Bentayga Field Sports

Bentayga предлагает самый широкий ряд настроек для дорог и бездорожья, реализованный с помощью системы Bentley Drive Dynamics Mode и опциональной функции Responsive Off-Road Setting. В распоряжении водителя до восьми режимов работы, позволяющих простым поворотом переключателя подобрать идеальные динамичные настройки для любой дороги и любых условий движения.

Bentley Bentayga Field Sports

Универсальные возможности автомобиля дополняются системой Bentley Dynamic Ride (48-вольтовой активной системой подавления кренов), а также системой рулевого управления с электроусилителем Electric PowerAssisted Steering (EPAS). Функция Responsive Off-Road Setting позволяет клиенту выбрать подходящие настройки автомобиля для самых разных условий бездорожья, при этом на дисплей выводится информация о продольных и поперечных углах наклона автомобиля, ходе колес, а также угол поворота рулевого колеса, показания компаса и высотомера.

Bentley Bentayga Field Sports

Bentayga оснащается многорежимной пневматической подвеской. В распоряжении водителя четыре режима работы подвески: High 2, High 1, Normal и Low. Например, режим High 2 можно установить вручную дляпреодоления особенно сложных участков местности. Для облегчения погрузки или разгрузки клиенты также могут опустить заднюю часть автомобиля, нажав соответствующую кнопку в багажном отделении.

Мастера Mulliner использовали натуральные материалы, чтобы создать уникальный аксессуар в автомобиле для энтузиастов охоты — Field Sports.

Bentley Bentayga Field Sports

Bentayga Field Sports by Mulliner оснащается выдвижным контейнером, который служит основой для набора элементов оснащения модели.

Bentley Bentayga Field Sports

В контейнере, который располагается в просторном багажном отделении, предусмотрены специальные отсеки для перевозки патронов, напитков, бинокля и защитного снаряжения. В комплект также входит, оснащенный замком для дополнительной защиты.

Bentley Bentayga Field Sports

Между задними сиденьями установлен кожаный футляр, который вмещает два ружья. Для охотников предлагается комплект аксессуаров в сумке Purdey, который включает жилет, водонепроницаемый плащ, краги, пальто, обувь и небольшой чемодан.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Leonid Markin
    Ноябрь 29, 19:58 #1 Leonid Markin

    На охоту только на старом УАЗе что бы там сдохнуть.

  2. Sergey Mayer
    Ноябрь 29, 20:07 #2 Sergey Mayer

    А я на охоту на BMW езжу, вот только с асфальта я не съезжаю. Для этого другая техника предназначена

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