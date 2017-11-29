На чем поехать на охоту? 44

Bentley представляет автомобиль, разработанный специально для любителей охоты.

Mulliner, подразделение Bentley и Purdey, производитель ружей – разработали Bentley Bentayga для энтузиастов охоты. Результатом совместной работы стал уникальный внедорожник оснащенный всеми необходимыми аксессуарами для загородного приключения.

Bentayga предлагает самый широкий ряд настроек для дорог и бездорожья, реализованный с помощью системы Bentley Drive Dynamics Mode и опциональной функции Responsive Off-Road Setting. В распоряжении водителя до восьми режимов работы, позволяющих простым поворотом переключателя подобрать идеальные динамичные настройки для любой дороги и любых условий движения.

Универсальные возможности автомобиля дополняются системой Bentley Dynamic Ride (48-вольтовой активной системой подавления кренов), а также системой рулевого управления с электроусилителем Electric PowerAssisted Steering (EPAS). Функция Responsive Off-Road Setting позволяет клиенту выбрать подходящие настройки автомобиля для самых разных условий бездорожья, при этом на дисплей выводится информация о продольных и поперечных углах наклона автомобиля, ходе колес, а также угол поворота рулевого колеса, показания компаса и высотомера.

Bentayga оснащается многорежимной пневматической подвеской. В распоряжении водителя четыре режима работы подвески: High 2, High 1, Normal и Low. Например, режим High 2 можно установить вручную дляпреодоления особенно сложных участков местности. Для облегчения погрузки или разгрузки клиенты также могут опустить заднюю часть автомобиля, нажав соответствующую кнопку в багажном отделении.

Мастера Mulliner использовали натуральные материалы, чтобы создать уникальный аксессуар в автомобиле для энтузиастов охоты — Field Sports.

Bentayga Field Sports by Mulliner оснащается выдвижным контейнером, который служит основой для набора элементов оснащения модели.

В контейнере, который располагается в просторном багажном отделении, предусмотрены специальные отсеки для перевозки патронов, напитков, бинокля и защитного снаряжения. В комплект также входит, оснащенный замком для дополнительной защиты.

Между задними сиденьями установлен кожаный футляр, который вмещает два ружья. Для охотников предлагается комплект аксессуаров в сумке Purdey, который включает жилет, водонепроницаемый плащ, краги, пальто, обувь и небольшой чемодан.