Lada доступна в Иордании 10

В Иордании открылся первый автосалон Lada.

В торжественной церемонии старта продаж приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Иордании Борис Болотин, директор по экспорту ПАО АвтоВАЗ Макс Миссана и основатели компании Lada Jordan Файе Разамни и Омар Шалла.

В модельном ряду Lada для Иордании представлены модели: Vesta, Granta, 3- и 5-дверная Lada 4х4, 7-местный универсал и фургон Largus, Kalina и Kalina Cross. Местным покупателям Lada будут предоставлены различные дополнительные услуги, в том числе сервис по круглосуточной помощи на дорогах в течение трех лет с момента приобретения автомобиля.

Автомобили Lada поставлялись в Иорданию в 1986-1998 годах, за этот период в страну было отправлено более 9,5 тысячи машин.

Автосалон и сервисный центр LADA в г. Аммане выполнены в соответствии с новыми корпоративными стандартами российского Бренда. Площадь шоурума, в котором будут постоянно демонстрироваться 5 автомобилей, составляет 400 кв.м. Сервисная зона площадью 350 кв.м. оборудована современными техническими постами и оснащена всем необходимым оборудованием для выполнения любых видов гарантийных и пост-гарантийных работ.