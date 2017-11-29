Lada доступна в Иордании
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Lada доступна в Иордании
Ноябрь 29 19:03 2017

В Иордании открылся первый автосалон Lada.

В торжественной церемонии старта продаж приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Иордании Борис Болотин, директор по экспорту ПАО АвтоВАЗ Макс Миссана и основатели компании Lada Jordan Файе Разамни и Омар Шалла.

АвтоВАЗ в Иордании

В модельном ряду Lada для Иордании представлены модели: Vesta, Granta, 3- и 5-дверная Lada 4х4, 7-местный универсал и фургон Largus, Kalina и Kalina Cross. Местным покупателям Lada будут предоставлены различные дополнительные услуги, в том числе сервис по круглосуточной помощи на дорогах в течение трех лет с момента приобретения автомобиля.

LADA Jordan

Автомобили Lada поставлялись в Иорданию в 1986-1998 годах, за этот период в страну было отправлено более 9,5 тысячи машин.

Автосалон и сервисный центр LADA в г. Аммане выполнены в соответствии с новыми корпоративными стандартами российского Бренда. Площадь шоурума, в котором будут постоянно демонстрироваться 5 автомобилей, составляет 400 кв.м. Сервисная зона площадью 350 кв.м. оборудована современными техническими постами и оснащена всем необходимым оборудованием для выполнения любых видов гарантийных и пост-гарантийных работ.

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KalinaKalina CrossLadaLargusVestaАВТОВАЗАвтосалонГрантадилерский центрИордания
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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