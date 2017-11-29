KIA Stinger — финалист европейского конкурса 18

KIA Stinger стал финалистом конкурса «Европейский автомобиль года 2018»

Новый спортивный фастбек KIA Stinger, самый динамичный автомобиль в истории бренда, включен в число финалистов престижного конкурса «Европейский автомобиль года 2018» (European Car of the Year 2018). Всего в шорт-лист вошли 7 моделей различных производителей, шесть из которых представляют европейские автомобильные компании.

В предварительном списке, состоявшем из более чем сорока автомобилей, находились четыре модели KIA – Stinger, Picanto, Stonic и Rio . Ранее все они, кроме последней, также вошли в число претендентов на победу в конкурсе «Всемирный автомобиль года 2018» (World Car of the Year Awards 2018).

Цель ежегодного конкурса «Европейский автомобиль года» – определить наиболее значимый для европейского рынка автомобиль, поступивший продажу за прошедшие 12 месяцев. В состав жюри входят 60 журналистов из 23 стран Европы, в том числе два представителя Российской Федерации. Модель-победитель будет названа 5 марта 2018 года на Женевском международном Автосалоне.

Продажи спортивного фастбека KIA Stinger стартуют в России в первом квартале 2018 года. Он будет представлен с двумя вариантами бензиновых двигателей (2,0 л и 3,3 л), приводом на заднюю ось или полным приводом. Информация о российской спецификации модели, технических характеристиках, комплектациях и ценах будет представлена ближе к дате начала продаж.