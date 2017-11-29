BlaBlaCar может быть заблокирован 24

Популярный в России сервис организации совместных поездок (райдшеринг) BlaBlaCar может быть заблокирован Роскомнадзором по требованию прокуратуры Тимашевского района Краснодарского края.

Надзорное ведомство считает, что сервис способствует незаконному предпринимательству. Районный суд удовлетворил заявление прокуратуры, но ООО «Комьюто Рус», российский оператор сервиса BlaBlaCar, обжалует это решение в апелляции. Дата слушания пока не назначена.

По данным «Коммерсантъ «, Комьюто Рус, российский оператор сервиса BlaBlaCar, обжалует решение Тимашевского районного суда Краснодарского края, который 12 сентября признал запрещенными сведения о совместных поездках на автотранспорте (райдшеринг), распространяемые на сайте www.blablacar.ru. Дата слушания в апелляции еще не назначена. Если решение Тимашевского райсуда вступит в силу, Роскомнадзор обязан будет заблокировать доступ к ресурсу на всей территории России.

BlaBlaCar была основана в 2006 году в Париже, услугами сервиса пользуются 50 млн клиентов в 22 странах, в России сервис существует с февраля 2014 года. С жалобами на деятельность сервиса в прокуратуру обратилась ассоциация «Региональный автотранспортный союз (РАС)», которая сочла, что он способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок. В свою очередь заявление по поводу деятельности BlaBlaCar в августе этого года подала в суд Тимашевская районная прокуратура, которая указала на то, что сервис предоставляет информационные услуги лицам, осуществляющим коммерческие перевозки без разрешения. По данным “Ъ-Юг”, в крае к административной ответственности уже привлечено несколько водителей, предлагавших свои услуги на сервисе BlaBlaCar.

Руководитель Центра правовой поддержки РАС Алексей Дынько рассказал, что сервисом активно пользуются таксисты-нелегалы, в том числе владельцы микроавтобусов и автобусов. Некоторые водители делают по два-три рейса в день, что не подпадает под понятие райдшеринга. По данным РАС, с появлением BlaBlaCar на региональном рынке объем перевозок междугородным автотранспортом упал на 15–20%. Количество предложений по популярным направлениям в крае сопоставимо с объемом перевозок автобусами в легальном секторе. Государство в этой ситуации не контролирует ни состояние транспорта, ни самого водителя, а нелегальные поездки представляют угрозу безопасности РФ, жизни и здоровью ее населения, так как могут использоваться криминальными структурами, в том числе террористами.

В Комьюто Рус сообщили, что компания не была извещена о процессе в Тимашевском суде и узнала о признании опубликованных сведений запрещенными от одного из клиентов, после чего судебное решение было обжаловано, подробнее на www.kommersant.ru

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