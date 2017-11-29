BlaBlaCar может быть заблокирован

Надзорное ведомство считает, что сервис способствует незаконному предпринимательству. Районный суд удовлетворил заявление прокуратуры, но ООО «Комьюто Рус», российский оператор сервиса BlaBlaCar, обжалует это решение в апелляции. Дата слушания пока не назначена.
По данным «Коммерсантъ«, Комьюто Рус, российский оператор сервиса BlaBlaCar, обжалует решение Тимашевского районного суда Краснодарского края, который 12 сентября признал запрещенными сведения о совместных поездках на автотранспорте (райдшеринг), распространяемые на сайте www.blablacar.ru. Дата слушания в апелляции еще не назначена. Если решение Тимашевского райсуда вступит в силу, Роскомнадзор обязан будет заблокировать доступ к ресурсу на всей территории России.
BlaBlaCar была основана в 2006 году в Париже, услугами сервиса пользуются 50 млн клиентов в 22 странах, в России сервис существует с февраля 2014 года. С жалобами на деятельность сервиса в прокуратуру обратилась ассоциация «Региональный автотранспортный союз (РАС)», которая сочла, что он способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок. В свою очередь заявление по поводу деятельности BlaBlaCar в августе этого года подала в суд Тимашевская районная прокуратура, которая указала на то, что сервис предоставляет информационные услуги лицам, осуществляющим коммерческие перевозки без разрешения. По данным “Ъ-Юг”, в крае к административной ответственности уже привлечено несколько водителей, предлагавших свои услуги на сервисе BlaBlaCar.
Руководитель Центра правовой поддержки РАС Алексей Дынько рассказал, что сервисом активно пользуются таксисты-нелегалы, в том числе владельцы микроавтобусов и автобусов. Некоторые водители делают по два-три рейса в день, что не подпадает под понятие райдшеринга. По данным РАС, с появлением BlaBlaCar на региональном рынке объем перевозок междугородным автотранспортом упал на 15–20%. Количество предложений по популярным направлениям в крае сопоставимо с объемом перевозок автобусами в легальном секторе. Государство в этой ситуации не контролирует ни состояние транспорта, ни самого водителя, а нелегальные поездки представляют угрозу безопасности РФ, жизни и здоровью ее населения, так как могут использоваться криминальными структурами, в том числе террористами.
В Комьюто Рус сообщили, что компания не была извещена о процессе в Тимашевском суде и узнала о признании опубликованных сведений запрещенными от одного из клиентов, после чего судебное решение было обжаловано, подробнее на www.kommersant.ru
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.