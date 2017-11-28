Стартовать под первым номером – невероятная мотивация! 10

Пилот Audi Лукас ди Грасси о новом сезоне Формулы E: «Стартовать под первым номером – невероятная мотивация!»

Подготовка к новому сезону гоночной серии Формулы E завершена. Гоночные автомобили команды Team Audi Sport ABT Schaeffler уже на пути в Гонконг, где 2–3 декабря состоится старт сезона. Действующий чемпион серии Лукас ди Грасси (Lucas di Grassi) рассказывает о своих ожиданиях, о новой команде и о главных соперниках.

Кто, на ваш взгляд, главный фаворит в борьбе за чемпионский титул этого сезона?

«В Формуле E ответить на подобный вопрос – очень непросто, особенно перед стартом этого сезона. Я жду достаточно многого от команд Renault и Mahindra. Но при этом мы не должны забывать о таких командах, как Virgin, Andretti и Jaguar. На победу могут претендовать как минимум пять или шесть команд. Помимо этого, появилось несколько новых сильных пилотов – Андре Лоттерер (André Lotterer), Эдоардо Мортара (Edoardo Mortara), Камуи Кобаяши (Kamui Kobayashi). Так что строить какие-то прогнозы практически невозможно. Можно не сомневаться только в одном: это будет самый напряженный сезон за всю историю Формулы E».

Какое значение имеет для вас то, что в новом сезоне вы выйдете на старт на автомобиле под номером один?

«Это отличное ощущение, такой номер демонстрирует, что в прошлом сезоне мы хорошо поработали и смогли добиться выдающихся результатов. Да, в новом сезоне за одно только наличие первого номера очки не начисляют, но он создает невероятную мотивацию еще раз сделать все возможное, чтобы добиться успеха».

Теперь, когда этап в бразильском Сан-Паулу (São Paulo) вошел в календарь Формулы E, вопрос о самой любимой для вас гонке, наверное, потерял смысл…

«Гонка в Сан-Паулу – для меня это возможность исполнения мечты. Это город, где я живу. Где на гонке собираются присутствовать все мои родственники и друзья. Но есть и другие города, выступления в которых я очень жду, к примеру – Рим и Цюрих. С появлением новых мест проведения этапов, с приходом новых производителей Формула E сейчас переживает настоящий взлет. Эта серия кажется мне сейчас второй по привлекательности после Формулы 1. Здесь есть все необходимое для еще более серьезного развития в будущем».

Через несколько дней вам предстоит отправиться в Гонконг. Что вы чувствуете?

«Все мы с огромным нетерпением ожидаем стартового этапа нового сезона Формулы E. В последние месяцы мы напряженно работали, чтобы вывести на старт новый автомобиль, способный бороться за победу. Переход из статуса команды с заводской поддержкой Audi в ранг полноценной заводской команды стал важным событием, и он прошел очень гладко. Сейчас мы надеемся на хороший гоночный уик-энд в Гонконге – желательно, столь же успешный, каким оказалось для нас завершение прошлого сезона».

Как прошел летний перерыв после финала прошлого сезона Формулы E?

«Сразу же после финальных этапов в июле довелось поучаствовать во множестве PR-мероприятий, но я даже не могу назвать это работой. Было просто здорово увидеть, насколько огромен интерес на международном уровне к Формуле E. А вскоре после этого стартовали первые тесты, работа с инженерами, работа на симуляторе. Для меня особо значимыми событиями стали и две гонки, в которых я выступил за Audi во время летнего перерыва: гонка легенд в рамках серии Audi Sport TT Cup на трассе Хоккенхайм (Hockenheim) и участие в Кубке мира GT (GT World Cup) в Макао (Macau)».

Насколько гонка на трассе, проложенной по городским улицам Макао, оказалась полезна для подготовки к выступлениям в Формуле E?

«Автомобили разных категорий отличаются довольно сильно, а трассы не похожи друг на друга, но каждая гонка обостряет чувства пилота, позволяет тренировать тело и мозг. Макао – это особенный и невероятно сложный вызов в мире гонок. Я очень благодарен, что получил возможность вновь выступить там – хотя мы и рассчитывали на несколько иной результат».

Насколько вы довольны подготовкой к новому сезону Формулы E?

«Очень доволен! Если сравнивать с предыдущими годами, то на этот раз нам удалось сформировать очень хорошую базу для старта благодаря напряженной работе и высочайшей степени вовлеченности в процесс. В Гонконге мы увидим, какие плоды это принесет в реальной гонке с нашими соперниками».

Можете рассказать о том, какие улучшения были проведены командой перед новым сезоном?

«У нас абсолютно новый силовой агрегат. Мы также заменили и трансмиссию: раньше было три передачи, а теперь всего одна. После того как компания Audi взяла под свой контроль рабочий процесс, перед нами открылись новые возможности, особенно в плане работы на симуляторе. Это хорошо, это необходимая составляющая. И я уверен в том, что в результате общий уровень выступлений станет еще выше».

В 2016 году в Гонконге заезд сложился для вас просто невероятно – начинать пришлось с задних рядов, а на финише вы все равно оказались на подиуме. Чего вы ждете от стартового этапа сезона на этот раз?

«Я жду еще одной безумной гонки! Трасса в Гонконге длинная, у нее великолепная конфигурация, там есть множество возможностей для обгона. Я ничуть не сомневаюсь в том, что болельщики увидят две по-настоящему захватывающие гонки».