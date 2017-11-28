Путь бензина 21

Росстандарт предлагает внедрить систему прослеживания качества моторного топлива по всей цепочке — от завода до бензобака, об этом заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Инициатива направлена, прежде всего, на контроль за мини-НПЗ, где производится некачествнное топливо, и на нефтебазы, где оно смешивается с качественной продукцией с крупных НПЗ. Затем такая «гремучая» смесь по документам с крупного НПЗ поставляется на автозаправки.

Как сообщала «Российская газета», Росстандарт предлагал обязать нефтебазы проводить испытания отпускаемой с них продукции в аккредитованной лаборатории с занесением результатов в паспорт качества. Для этого нужно изменить техрегламент по топливу.

Сейчас нефтебазы не отвечают за качество топливо, поскольку формально они его только хранят.

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