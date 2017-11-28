Peugeot-Citroen запустит сборку фургонов в России 15

Peugeot Expert и Citroen Jumpy будут собирать в РФ

Peugeot Expert и Citroen Jumpy станут собирать в РФ. Продажи новых моделей начались в мае текущего года. Авто производятся на французской площадке Севельнорд, однако в начале 2018-го коммерческие фургоны начнут собирать и на «ПСМА Рус» в Калуге.

К началу выпуска уровень локализации достигнет 50%. На сегодня калужском заводе «ПСМА Рус», кроме Mitsubishi Outlander, производят выпуск Citroёn C4 и Peugeot 408. На сегодня сборка данных седанов локализована лишь на 35%.

Решение касательно расширения модельного ряда авто, производимых на территории РФ, соответствует глобальному стратегическому плану с названием «Push to pass». При этом укрепление позиций направлено на рынке РФ в сторону увеличения глобальной прибыли к 2021-м году, отмечается в сообщении Группы PSA.

Источник