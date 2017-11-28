Отличия нового Range Rover Evoque
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Отличия нового Range Rover Evoque
Ноябрь 28 18:03 2017

Range Rover Evoque будет представлен в 2018 году.

До премьеры кроссовера Range Rover Evoque второго поколения год: машину покажут на автосалоне в Париже, который пройдет в сентябре.

Rover Evoque Special Edition

Range Rover Evoque Special Edition

Внешне кроссовер сохранит знакомый профиль и дизайн — его лишь освежат некоторыми элементами модели Range Rover. Основные усилия в компании направлены на добавление роскоши и комфорта. Например, от того же Велара перейдет концепция интерьера с тремя крупными дисплеями.

Range Rover Velar

Range Rover Velar

Основную ставку компания делает на новую пятидверку. Нынешний кабриолет некоторое время будут выпускать параллельно с новым базовым паркетником, но открытая версия второго поколения еще не подтверждена.

Будущий Evoque сохранит нынешнюю платформу D8 с поперечным расположением двигателя и основным передним приводом, но будет использовать ее последнюю версию, на которой построен Jaguar E-Pace — с удлиненной базой (2681 против 2660 мм), расширенной колеей и многорычажной задней подвеской вместо стоек McPherson.

Под капотом останутся нынешние двухлитровые турбочетверки Ingenium, которые в зависимости от версии развивают 150—300 л.с. и работают с девятиступенчатым «автоматом» ZF. Но чуть позже в гамме появится подзаряжаемый гибрид с новым трехцилиндровым турбомотором 1.5 и электродвигателем. Чисто электрическая версия не планируется: платформа D8 попросту не рассчитана на размещение крупной тяговой батареи.

На рынок новый Range Rover Evoque выйдет в 2019 году.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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3 комментария

  1. Igor Art
    Ноябрь 29, 01:17 #1 Igor Art

    Надеюсь он будет не таким гамном как пределущии. 2 раза покупал новые последний раз Limited additionвсе равно проблемы

  2. Igor Art
    Ноябрь 29, 01:22 #2 Igor Art

    Кто их только собирает

  3. Igor Art
    Ноябрь 29, 01:24 #3 Igor Art

    https://youtu.be/PH0CEY8Lr7w

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