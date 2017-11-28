Финалисты «Автомобиль года»
15

Финалисты «Автомобиль года»
Ноябрь 28 17:04 2017

Названы финалисты европейского конкурса «Автомобиль года».

Организаторы европейского конкурса «Автомобиль года» выбрали семь финалистов, которые продолжат борьбу за первое место. В число претендентов на победу вошли: Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 Series, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, Seat Ibiza и Volvo XC40.

Alfa Romeo Stelvio

Alfa Romeo Stelvio

На конкурс было представлено 37 автомобилей, включая такие модели, как Skoda Karoq, Opel Insignia, Volkswagen Arteon, Opel Crossland X и Grandland Х. Все они не прошли в финал.

Audi A8

Audi A8

Победителя выберет жюри, состоящее из 60 автожурналистов из 23 европейских стран. Россию представляют главный редактор «Авторевю» Михаил Подорожанский и журналист Вадим Овсянкин. Автомобиль, занявший первое место конкурса, назовут в марте следующего года на моторшоу в Женеве.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
Alfa RomeoAudiCitroenKIASeatSkodaVolvoавтомобиль годаконкурс
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Bentley Flying Spur Design Series от Mulliner в России

Bentley Flying Spur Design Series от Mulliner в России 1

Пожарные на танках

Пожарные на танках 0

На аукцион выставлен один из автомобилей короля рок-н-ролла

На аукцион выставлен один из автомобилей короля рок-н-ролла 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.