Финалисты «Автомобиль года» 15

Названы финалисты европейского конкурса «Автомобиль года».

Организаторы европейского конкурса «Автомобиль года» выбрали семь финалистов, которые продолжат борьбу за первое место. В число претендентов на победу вошли: Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 Series, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, Seat Ibiza и Volvo XC40.

На конкурс было представлено 37 автомобилей, включая такие модели, как Skoda Karoq, Opel Insignia, Volkswagen Arteon, Opel Crossland X и Grandland Х. Все они не прошли в финал.

Победителя выберет жюри, состоящее из 60 автожурналистов из 23 европейских стран. Россию представляют главный редактор «Авторевю» Михаил Подорожанский и журналист Вадим Овсянкин. Автомобиль, занявший первое место конкурса, назовут в марте следующего года на моторшоу в Женеве.

Источник