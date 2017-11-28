Дилер «Независимость» прекратил работу 97

ГК «Независимость» больше не продает новые автомобили, все салоны закрыты в Москве и в регионах, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

До последнего времени группа оставалась полноценным дилером Mitsubishi, Ford, Audi, Volkswagen и Peugeot.

Mitsubishi, по словам представителя марки в России, последний дилерский контракт с «Независимостью» расторгла в середине ноября – по автоцентру в Екатеринбурге. Дилерские договоры Ford с центрами «Независимость» в Екатеринбурге и Уфе прекращают действовать с 1 декабря 2017 г. по обоюдному соглашению сторон, заявила представитель Ford Sollers. До этого срока дилерские центры заключают договоры купли-продажи автомобилей Ford со своих складов и выполняют сервисные обязательства, добавила представитель автопроизводителя.

Peugeot продолжает сотрудничество с группой «Независимость» в Екатеринбурге, сообщил представитель «Пежо Ситроен Рус», однако контракт истекает в конце 2017 г. «Вопрос о продолжении сотрудничества находится на стадии рассмотрения», — добавил он. Представитель VW Group заявила, что статус ГК «Независимость» как дилера VW и Audi в настоящий момент не изменился; от дальнейших комментариев она воздержалась. При этом на официальных сайтах VW и Audi информация о «Независимости» как официальном дилере марок отсутствует.

Ранее один из основных кредиторов «Независимости» – Газпромбанк – потребовал банкротства автодилера. Соответствующие иски поданы 24 ноября к шести компаниям группы в арбитражные суды Москвы и Свердловской области, свидетельствуют данные в картотеке арбитражных дел. Общая сумма требований по искам, поданным в Свердловской области, превышает 2,2 млрд руб., по искам, направленным в Арбитражный суд Москвы, такая информация не уточняется.

«Газпромбанк неоднократно реструктурировал задолженность компании, однако, наблюдая за тем, что она находится под серьезным давлением различных кредиторов, счел целесообразным также обратиться в суд с заявлением о банкротстве», — лишь отметил представитель Газпромбанка.

Общий долг ГК «Независимость», по собственным данным, перед банками – около 6 млрд руб. Другой крупный кредитор группы – Сбербанк, его представитель пока комментариев не предоставил.

Финансовые трудности у автодилера начались несколько лет назад из-за падения российского авторынка, объясняла ранее компания: в 2012–2016 гг. он сократился в два раза до 1,43 млн машин, согласно Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По данным отраслевого издания «Автобизнесревю», с 2012 г. выручка ГК «Независимость» сократилась в два раза до 28,6 млрд руб. в 2016 г., продажи автомобилей – в 4,6 раза до 9100 штук. За последние менее чем два месяца «Независимость» лишилась дилерства марок BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, а также прекратила продажи новых автомобилей Mazda (ее представитель не ответил на запрос).

«Ситуация объективно сложная несмотря на значительную финансовую поддержку, оказанную акционерами в начале года», — констатирует представитель «Независимости». По его словам, несмотря на «большую совместную работу [менеджмента, банков и других кредиторов] по поиску вариантов реструктуризации задолженности группы», в текущих условиях провести такую реструктуризацию не представляется возможным.

Поэтому в обозримом будущем будут инициированы процессы банкротства компаний ГК «Независимость», отметил ее представитель. То, что нормализация ситуации не произошла, подтвердил и представитель финансового инвестора группы (49%) – компании А1. Получить комментарий контролирующего владельца «Независимости» и ее основателя Романа Чайковского не удалось.

В ходе процедуры банкротства арбитражные управляющие будут проводить предусмотренные законом мероприятия, направленные на формирование реестров кредиторов, инвентаризацию и реализацию имеющихся активов с целью последующего урегулирования требований кредиторов в максимально возможном объеме, отметил представитель «Независимости».

В случае сверхстремительного банкротства компании для ее ликвидации требуется не менее восьми месяцев, в случае с ГК «Независимость» банкротство может затянуться до двух лет, поскольку группа объединяет большое число юридических лиц, полагает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. При этом он указывает, что, как правило, кредиторы могут рассчитывать в самом лучшем случае на возврат 30% номинальной стоимости долга.