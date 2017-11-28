Четыре премьеры от Porsche 10

Мировая премьера четырех спортивных автомобилей и дебют нового Cayenne в США

Porsche готовит для автосалона в Лос-Анджелесе яркую премьеру сразу четырех новинок: Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo, 718 Boxster GTS и 718 Cayman GTS станут новыми флагманами соответствующих модельных линеек, а 911 Carrera T займет место минималистичной облегченной модели. Кроме того, новое поколение Cayenne празднует свой дебют в США. Автосалон в Лос-Анджелесе пройдет с 29 ноября по 10 декабря 2017 года.

Производитель спортивных автомобилей из Штуттгарта представит новые модели в ходе пресс-конференции, которая пройдет в зале Petree Hall выставочного центра Los Angeles Convention Center 29 ноября в 11:10 по тихоокеанскому времени (20:10 по центральноевропейскому времени).

В 2017 году Porsche в США продолжает свой путь к успеху. Передав клиентам 45 952 автомобилей, компания продемонстрировала рост продаж за первые три квартала на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметный рост обеспечил Macan (+16,3%) и новый Panamera (+52,5%). Эти цифры отражают высокую оценку автомобилей со стороны клиентов в США. В новейшем исследовании APEAL, проведенном американским институтом исследования рынка J.D. Power, немецкий производитель спорткаров в 13-й раз подряд занял первое место в общем зачете. Это значит, что бренд Porsche остается наиболее привлекательным для водителей в США. Porsche 911, Cayenne и Macan также заняли высшие строчки в соответствующих категориях.