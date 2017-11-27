Macan станет электрокаром 11

Porsche оснастит кроссовер Macan электродвигателем

В настоящее время каждая крупная автомобильная компания считает своим долгом вывести на мировой рынок свой собственный электрокар. К такому же мнению пришли в Porsche. При этом Зеллмер заявил, что в появлении кроссовера Macan с экологически чистой силовой установкой сомневаться не стоит, но пока нет конкретных сроков его разработки.

Кроме того он отметил, что на территории ЕС с 2030 года ужесточаются правила, которые наложат большие ограничения на загрязняющие атмосферу автомобили. При этом, как рассказали представители компании, для Porsche это не является какой-либо существенной проблемой. Но в компании, прежде всего, будут руководствоваться желаниями и предпочтениями клиентов.

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