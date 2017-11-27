Эксклюзивная доставка 86

Как доставляют роскошные Bugatti Veyron новым владельцам.

Роскошные гиперкары Bugatti Veyron выпускаются с 2005 года. К особому автомобилю и отношение особое, в том числе, со стороны самого производителя. Распространяется это «особое отношение» и на такую процедуру, как доставка машины новому клиенту.

Транспортируют новенький Veyron с невероятной осторожностью. Для этих целей используется специальный автомобиль. Процесс выполняется с математической точностью и расчетом.

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