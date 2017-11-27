Эксклюзивная доставка
86

Эксклюзивная доставка
Ноябрь 27 09:04 2017

Как доставляют роскошные Bugatti Veyron новым владельцам.

Роскошные гиперкары Bugatti Veyron выпускаются с 2005 года. К особому автомобилю и отношение особое, в том числе, со стороны самого производителя. Распространяется это «особое отношение» и на такую процедуру, как доставка машины новому клиенту.

Как доставляют роскошные Bugatti Veyron новым владельцам

Транспортируют новенький Veyron с невероятной осторожностью. Для этих целей используется специальный автомобиль.  Процесс выполняется с математической точностью и расчетом.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
BugattiVeyronновый автомобиль
  Категории:
Автожесть
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Тест офроад резины

Тест офроад резины 0

Volvo крут

Volvo крут 10

Phantom для сельской местности

Phantom для сельской местности 1

write a comment

1 Comment

  1. Давид Кох
    Ноябрь 27, 12:14 #1 Давид Кох

    Ичо? За такие деньги и всё равно суть автовоз, с той только разницей, что закрытый кузов и более тщательно упакованный фаллос, доставляемый фетиш для богатых онанистов

Only registered users can comment.