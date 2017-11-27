Эксклюзивная доставка

Роскошные гиперкары Bugatti Veyron выпускаются с 2005 года. К особому автомобилю и отношение особое, в том числе, со стороны самого производителя. Распространяется это «особое отношение» и на такую процедуру, как доставка машины новому клиенту.
Транспортируют новенький Veyron с невероятной осторожностью. Для этих целей используется специальный автомобиль. Процесс выполняется с математической точностью и расчетом.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Ичо? За такие деньги и всё равно суть автовоз, с той только разницей, что закрытый кузов и более тщательно упакованный фаллос, доставляемый фетиш для богатых онанистов
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