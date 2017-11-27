Челябинец обезопасил авто дешево и сердито
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Челябинец обезопасил авто дешево и сердито
Ноябрь 27 10:04 2017

В Сети появились фото необычной противоугонной системы на машине жителя Челябинска

Пользователи Сети опубликовали фото необычной противоугонной системы, которую установил житель Челябинской области. Мужчина обмотал цепями двери автомобиля. Необычное устройство прохожие заметили во дворе Металлургического района.

противоугонная система

Отметим, что крепкие цепи мужчина установил не только снаружи автомобиля, но и внутри. Однако бывалые владельцы транспортных средств подчеркнули, что обыкновенные кусачки могут справиться с необычной «противоугонной системой».

Пользователи предположили, что ранее мужчина уже сталкивался с кражей и решил не надеяться на сигнализацию или современные технологии.

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  Article "tagged" as:
автомобильпротивоугонная системаЦепьЧелябинская область
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AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Давид Кох
    Ноябрь 27, 12:16 #1 Давид Кох

    Этот суровый челябинец с системой 10 lvl ))

  2. Svetlana Iudina
    Ноябрь 27, 12:29 #2 Svetlana Iudina

    Ой, если бы две передние так сцепил, вообще ты сотый уровень получлся

  3. Vitaly Grozny
    Ноябрь 27, 13:08 #3 Vitaly Grozny

    Эта цепочка перекусывается на раз 🙂

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