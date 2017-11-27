Челябинец обезопасил авто дешево и сердито 75

В Сети появились фото необычной противоугонной системы на машине жителя Челябинска

Пользователи Сети опубликовали фото необычной противоугонной системы, которую установил житель Челябинской области. Мужчина обмотал цепями двери автомобиля. Необычное устройство прохожие заметили во дворе Металлургического района.

Отметим, что крепкие цепи мужчина установил не только снаружи автомобиля, но и внутри. Однако бывалые владельцы транспортных средств подчеркнули, что обыкновенные кусачки могут справиться с необычной «противоугонной системой».

Пользователи предположили, что ранее мужчина уже сталкивался с кражей и решил не надеяться на сигнализацию или современные технологии.

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