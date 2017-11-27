Amarok — вторая победа IPUA 2018 33

Volkswagen Amarok одержал победу в конкурсе International Pick-up Award 2018.

Новый Amarok с мощным двигателем V6 был признан лучшим по оценкам жюри.

В числе факторов, повлиявших на окончательное решение, специалисты отметили: дизайн, сборку, отделку салона, компоновка кабины «double cab», вмещающей пятерых пассажиров и передние сиденья ergoComfort.

Члены жюри отметили качества автомобиля: мощный дизельный V6 и восьмиступенчатую АКП.

Производительность не является проблемой для Volkswagen Amarok V6. Трехлитровый двигатель TDI мощностью 245 л. с. в режиме Overboost способен удовлетворить любые требования, касающиеся мощности и крутящего момента.

Приз «Международный пикап года» (IPUA) присуждается каждые два или три года в рамках конкурса «Международный фургон года» (IVotY); при этом в состав жюри входят известные в отрасли журналисты из 25 стран. Шестнадцать из них независимо друг от друга оценивают автомобили-претенденты в соответствии с заранее определёнными критериями. Volkswagen Amarok получил первый приз IPUA в 2010 году и таким образом стал единственным пикапом, которому удалось дважды завоевать эту награду.