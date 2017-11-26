Трассу М-11 сдадут осенью 2018 года 65

Платную трассу между Москвой и Петербургом сдадут в 2018 году.

Общая протяженность трассы составит 669 км, а разрешенная на ней скорость составит 130 км в час. Отмечается, что проезд по трассе займет не более 5,5 часов.

Осенью 2018 года — октябрь, ноябрь максимум — вся трасса будет введена в эксплуатацию. Не рабочее движение, а введена в эксплуатацию, — цитирует Кельбаха ТАСС.

Скоростная автомобильная дорога «Москва — Санкт- Петербург» (федеральная автомобильная дорога М-11) — строящаяся (в эксплуатацию введены отдельные участки) автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. После постройки существующая федеральная трасса М-10 «Россия», которая на отдельных участках исчерпала свою пропускную способность, будет служить бесплатным дублером новой платной автодороги.

Новая дорога «Москва — Санкт-Петербург» в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и будет пересекать ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Это позволит переключать движение транспортных потоков с М-10 «Россия» на скоростную автомагистраль и наоборот.

Изначально предполагалось, что трасса полностью будет введена в эксплуатацию в 2018 году.

В эксплуатацию введены участки с 15 по 58 километр (Москва-Солнечногорск), а также с 258 по 334 километр (обход Вышнего Волочка).

Строительство участка дороги началось в 2014 году. Проект предусматривает создание четырехполосной магистрали категории IA с разделительной полосой шириной шесть метров и расчетной скоростью движения до 150 км/ч.

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