Для выплат по ОСАГО справка о ДТП не нужна
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Для выплат по ОСАГО справка о ДТП не нужна
Ноябрь 26 16:00 2017

Центробанк дал разъяснения по отмене справок о ДТП при обращении по ОСАГО

Страховые компании с 20 октября текущего года при урегулировании убытков по ОСАГО не имеют права требовать предоставления справки о ДТП, сообщается на сайте Банка России.

Административный регламент МВД, который не предусматривает выдачу участникам дорожно-транспортного происшествия справки о ДТП сотрудниками полиции, вступил в силу 20 октября. Тогда же в октябре страховое сообщество обратится к регулятору с просьбой выпустить разъяснения по поводу предоставления потребителем документов о ДТП страховщику. Кроме того, страховщики предложили сделать что-то вроде приложения к протоколу, которое как раз и заменило бы эту справку.

«Страховые компании при урегулировании убытков по ОСАГО не имеют права требовать от потерпевшего предоставления справки о ДТП по авариям, которые произошли начиная с 20 октября 2017 года», — говорится в сообщении регулятора.

В то же время действующие правила ОСАГО устанавливают, что потерпевший должен предоставить страховщику извещение о ДТП, которое на месте аварии заполняют ее участники, а также копию протокола и постановление об административном правонарушении, если оформление аварии осуществлялось при участии сотрудников полиции, а составление таких документов предусмотрено законодательством, отмечается в сообщении.

«Для установления страховщиком объективной картины ДТП, определения размера причиненного ущерба и принятия решения о страховой выплате информация о водителях и транспортных средствах, участвовавших в ДТП, их видимых повреждениях, страховых полисах ОСАГО водителей – участников аварии должна быть зафиксирована в представляемых страховщику документах», — пояснил регулятор.

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ДТПОСАГОстрахование
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AMSRUS
AMSRUS

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