Бердымухамедов и BMW M3

В Сети появилось видеозапись, как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил дрифт на гоночном автомобиле.
Перед этим руководительТуркмении посетил национальный Центр автомобильного спорта и решил лично протестировать один из новых гоночных автомобилей BMW M3, закупленных местным МВД.
Бердымухамедов проехал по гоночной трассе, чтобы проверить ходовые качества автомобиля. Отмечается, что в юности глава Туркменистана увлекался автоспортом и участвовал в различных соревнованиях.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
На верблюде ездить ему надо
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