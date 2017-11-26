Бердымухамедов и BMW M3

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Президент Туркменистана устроил дрифт на гоночном автомобиле: видео

В Сети появилось видеозапись, как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил дрифт на гоночном автомобиле.

Перед этим руководительТуркмении посетил национальный Центр автомобильного спорта и решил лично протестировать один из новых гоночных автомобилей BMW M3, закупленных местным МВД.

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Бердымухамедов проехал по гоночной трассе, чтобы проверить ходовые качества автомобиля. Отмечается, что в юности глава Туркменистана увлекался автоспортом и участвовал в различных соревнованиях.

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