Бердымухамедов и BMW M3
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Ноябрь 26 15:06 2017

Президент Туркменистана устроил дрифт на гоночном автомобиле: видео

В Сети появилось видеозапись, как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил дрифт на гоночном автомобиле.

Перед этим руководительТуркмении посетил национальный Центр автомобильного спорта и решил лично протестировать один из новых гоночных автомобилей BMW M3, закупленных местным МВД.

Бердымухамедов проехал по гоночной трассе, чтобы проверить ходовые качества автомобиля. Отмечается, что в юности глава Туркменистана увлекался автоспортом и участвовал в различных соревнованиях.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Ion Rusu
    Ноябрь 26, 17:19 #1 Ion Rusu

    На верблюде ездить ему надо

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