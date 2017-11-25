Яндекс.Такси + Uber = ФАС одобрило 28

Яндекс.Такси и Uber все же объединятся и станут очень-очень прозрачными

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Яндекс.Такси и Уберу создать совместную компанию. Но тут же выдала предписание компаниям быть максимально прозрачными.

Разрешения ждали с июля, когда два агрегатора услуг такси решили создать совместную компанию, которая бы работала на рынках России, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Азербайджана и Армении.

Прежде чем разрешить сделку, в ведомстве проанализировали состояние рынка такси и пришли к выводу, что он находится в стадии активного роста благодаря появлению агрегаторов, которые позволяют заказать машину с использованием смартфона.

Именно развитие технологий и подтолкнуло ФАС выдать обеим компаниям предписание ничего не скрывать от пассажиров и быть максимально прозрачными. В первую очередь это касается предоставления информации о компании, которая осуществляет заказ, причем с сохранением истории поездок, а также антимонопольщики потребовали не запрещать партнерам, водителям и пассажирам пользоваться и работать с другими агрегаторами на рынке такси.

«В настоящее время на рынке наблюдается тенденция по консолидации действующих игроков и усилению их роли на рынке. При этом мы понимаем, что развитие конкуренции на таких рынках важно обеспечивать даже на самом начальном этапе, чтобы все участники рынка находились в равных условиях. Для эффективного развития рынка в условиях добросовестной конкуренции такие меры следует предпринять всем участникам рынка — к тому же их реализация обеспечит защиту прав и интересов потребителя», — заявил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Создаваемая компания охватила 127 городов в шести странах, общее количество поездок насчитывает 35 млн в месяц, а их стоимость равна 7,9 млрд руб. Яндекс.Такси и Uber обещают, что после создания объединенной компании для пассажиров ничего не изменится — они по-прежнему смогут использовать оба приложения для заказа такси. А также станет доступен «роуминг»: например, заказать в Лондоне машину Uber через Яндекс.Такси или в Париже — Яндекс.Такси через приложение Uber. Любопытно, что Uber вложит в создаваемую компанию 225 млн долл., а Яндекс — 100 млн долл., но контроль над ней будет принадлежать именно российскому IT-гиганту (59,3%). Связано это с тем, что Яндекс предоставит алгоритмы и собственный навигационно-картографический сервис.

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