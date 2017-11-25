X-Matik беспилотник
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Ноябрь 25 19:04 2017

Стартап X-Matik превратит любую машину в беспилотник

Канадская компания X-Matik создала систему, позволяющую оснастить любой автомобиль автономными функциями второго уровня. Пакет дополнений LaneCruise появится в продаже весной 2019 года и будет стоить около 2 000 долларов (117 000 рублей).

LaneCruise включает в себя вычислительную платформу, контроллеры руля, камеры с встроенным экраном, педали тормоза и акселератор. Система способна опознавать другие машины, пешеходов, сигналы светофоров и дорожную разметку. При движении по шоссе функция позволит убирать руки с руля, тогда как по городу система по сути будет представлять собой активный круиз-контроль с опциями полной остановки и возобновления движения.

Стартап X-Matik уже принимает предварительные заказы на LaneCruise, для оставления которых нужно внести депозит от 199 до 999 долларов. В зависимости от суммы клиенту предоставят скидку, особые предложения и доступ к испытаниям системы, которые должны стартовать в 2018 году.

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X-Matikбеспилотник
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Serge Medvedev
    Ноябрь 25, 19:51 #1 Serge Medvedev

    подождём и купим )))))

  2. Kostya Sedov
    Ноябрь 25, 20:14 #2 Kostya Sedov

    ещё одна кампания. Если пересаживаться на беспилотники, то всем единовременно. А когда одна машина управляется человеком, а другая программой, то с большой вероятностью они не найдут взаимопонимания, ибо программа не знает, что такое глупость, а водители не все рациональны.

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