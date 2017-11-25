X-Matik беспилотник 13

Стартап X-Matik превратит любую машину в беспилотник

Канадская компания X-Matik создала систему, позволяющую оснастить любой автомобиль автономными функциями второго уровня. Пакет дополнений LaneCruise появится в продаже весной 2019 года и будет стоить около 2 000 долларов (117 000 рублей).

LaneCruise включает в себя вычислительную платформу, контроллеры руля, камеры с встроенным экраном, педали тормоза и акселератор. Система способна опознавать другие машины, пешеходов, сигналы светофоров и дорожную разметку. При движении по шоссе функция позволит убирать руки с руля, тогда как по городу система по сути будет представлять собой активный круиз-контроль с опциями полной остановки и возобновления движения.

Стартап X-Matik уже принимает предварительные заказы на LaneCruise, для оставления которых нужно внести депозит от 199 до 999 долларов. В зависимости от суммы клиенту предоставят скидку, особые предложения и доступ к испытаниям системы, которые должны стартовать в 2018 году.

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